Mathieu van der Poel heeft zondag een spectaculaire zege geboekt in de loodzware wereldbekercross in Namen. De wereldkampioen rekende op het spekgladde parcours na een heroïsche strijd af met de Belg Toon Aerts, die viel in de laatste ronde. Bij de vrouwen ging de zege naar Lucinda Brand.

Van der Poel boekte zijn derde wereldbekerzege op rij. Hij was vorige maand ook de beste in Tábor en Koksijde. Een verkleumde Aerts kwam op 55 seconden als tweede over de streep en de Nederlander Corné van Kessel werd knap derde op 1 minuut en 14 seconden.

Door de constante regen en de kou moesten alle veldrijders zeer diep gaan in de Citadelcross. Wereldbekerleider Eli Iserbyt was een van de slachtoffers. De Belg raakte onderkoeld en moest door zijn begeleiding weggedragen worden van het parcours.

Van der Poel reed zaterdag al de Waaslandcross, waar hij ook naar de zege soleerde. Aerts sloeg de veldrit in het Belgische Sint-Niklaas over. De Belg maakte vorige week zaterdag in de Hotondcross in Ronse een einde aan een zegereeks van 35 veldritten van Van der Poel.

Van der Poel en Aerts vallen elkaar continu aan

Van der Poel sloeg de eerste drie wereldbekers van dit seizoen over en moest daardoor zondag van de derde rij beginnen, maar na 5 minuten reed hij al aan de leiding. Alleen Aerts zat nog in het wiel bij de Nederlander.

De kampioen van België profiteerde in de tweede van in totaal negen rondes van een lekke voorband bij Van der Poel en sloeg een gaatje van een seconde of vijftien op de wereldkampioen. Een omloop later kwam Van der Poel mede door een fietswissel bij Aerts weer bij de Vlaming.

Vervolgens ontspon zich een zeer fraaie tweestrijd tussen de toppers, die elkaar continu aanvielen. Iets over de helft van de cross reed Aerts weg in een afdaling na een slippertje van Van der Poel, maar vervolgens viel de Belg doordat hij in een bocht met zijn voorwiel bleef haken in de modder Vlak daarna plaatste Van der Poel een versnelling, maar die poging strandde door een nieuwe lekke band.

Aerts leek de spectaculaire cross te beslissen door een voorsprong van 20 seconden te pakken in de zevende ronde, maar in de volgende omloop dook Van der Poel opeens weer op in het wiel van de Belg. Na een valpartij van Aerts in de slotronde soleerde de kersverse Sportman van het Jaar toch naar zijn twaalfde zege van het seizoen.

Brand voert nieuwe Nederlands podium aan

In de vrouwenwedstrijd was er voor de derde wereldbeker op rij een volledig Nederlands podium. Brand kwam 16 seconden voor Ceylin del Carmen Alvarado over de finish en Annemarie Worst werd derde op 1 minuut en 21 seconden.

De dertigjarige Brand reed in de eerste van in totaal vijf rondes al weg met Alvarado en Worst en halverwege de koers schudde ze ook haar laatste concurrente Alvarado van zich af. De Nederlands kampioene viel in de laatste omloop nog wel in een afdaling, maar haar overwinning kwam niet meer in gevaar.

Zevenvoudig wereldkampioene veldrijden Marianne Vos eindigde bij haar eerste optreden van dit seizoen in de wereldbeker als negende, op drie minuten van Brand.

Brand, die vorig jaar ook won in Namen, zorgde voor de vierde Nederlandse wereldbekerzege op rij bij de vrouwen. Worst won in Bern en Tábor en Alvarado was de beste in Koksijde. Er volgen deze winter nog wereldbekers in Heusden-Zolder, Nommay en Hoogerheide.

Omdat de Nederlandse toppers de eerste twee wereldbekers in de Verenigde Staten oversloegen, gaan ze niet aan de leiding in het wereldbekerklassement. De Tsjechische Katerina Nash werd vijfde in Namen en blijft eerste in de rangschikking.