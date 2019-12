Lucinda Brand heeft zondag net als vorig jaar de wereldbeker veldrijden in Namen gewonnen. De Nederlandse stond na de door de regen loodzware Citadelcross op het podium met landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst.

De dertigjarige Brand reed in de eerste van in totaal vijf rondes al weg met Alvarado en Worst en halverwege de koers schudde ze ook haar laatste concurrente Alvarado van zich af. De Nederlands kampioene viel in de laatste omloop nog wel in een afdaling op het gladde parcours, maar haar overwinning kwam niet meer in gevaar.

De 21-jarige Alvarado eindigde op 16 seconden als tweede, terwijl de nummer drie Worst al 1 minuut en 21 seconden toegaf op de winnares.

Zevenvoudig wereldkampioene veldrijden Marianne Vos eindigde bij haar eerste optreden van dit seizoen in de wereldbeker als negende, op 3 minuten van Brand.

Het was in de stromende regen zeer lastig manoeuvreren door de modder rond de Citadel van Namen, waardoor het een erg zware koers werd en veel rensters onderuit glibberden. Vooral de beruchte 'schuine kant' was zeer verraderlijk.

Derde keer volledig Nederlands podium

Brand zorgde voor de vierde Nederlandse wereldbekerzege op rij bij de vrouwen. Worst won in Bern en Tábor en Alvarado was de beste in Koksijde. In Tábor en Koksijde was er ook al een volledig Nederlands podium.

Er volgen deze winter nog wereldbekers in Heusden-Zolder, Nommay en Hoogerheide.

Omdat de Nederlandse toppers de eerste twee wereldbekers in de Verenigde Staten oversloegen, gaan ze niet aan de leiding in het wereldbekerklassement. De Tsjechische Katerina Nash werd vijfde in Namen en blijft eerste in de algemene rangschikking.

