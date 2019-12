De pas negentienjarige wielrenner Remco Evenepoel kon zaterdag amper geloven dat hij in België al na zijn eerste profjaar is uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.

"Dit is bizar, een geweldig gevoel", zei een emotionele Evenepoel bij het gala in Schelle. "Ik heb er bijna geen woorden voor, het is ongelooflijk. Vorig jaar won ik de prijs voor Talent van het Jaar en nu ben ik Sportman van het Jaar."

Het toptalent van Deceuninck-Quick-Step is de jongste winnaar van de prijs van Sportman van het Jaar in België. Hij kreeg in de verkiezing onder Belgische sportjournalisten ruim de voorkeur boven collega-wielrenners Victor Campenaerts (tweede) en Wout van Aert (derde).

Evenepoel maakte veel indruk in 2019. Hij won in zijn eerste jaar als prof direct vijf koersen, met als hoogtepunten winst in de Clásica San Sebastián en goud bij het EK tijdrijden in Alkmaar. Bovendien werd hij tweede bij het WK tijdrijden in Yorkshire.

De Vlaming begrijpt dat de druk op hem in 2020 alleen maar zal toenemen. "Maar ik denk dat ik daar wel mee kan omgaan", zei hij. "Mijn ouders hebben me dat geleerd. Het lijkt wel dat hoe meer mensen van me verwachten, hoe beter ik presteer. Deze prijs motiveert me alleen maar meer voor de toekomst."

Evenepoel heeft voor volgend jaar vier grote doelen: Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit, de wegrit op het WK en de Ronde van Lombardije. "Ik zeg niet dat ik ze allemaal ga winnen, maar ik leg de lat hoog en ga er alles aan doen om in die koersen zo goed mogelijk te presteren."

Alle winnaars bij het Belgische sportgala. (Foto: Pro Shots)

Twee winnaars van negentien in België

Opvallend genoeg ging de prijs voor Sportvrouw van het Jaar in België ook naar een negentienjarige. Turnster Nina Derwael won de titel voor het tweede jaar op rij door basketbalster Emma Meesseman en atlete Nafissatou Thiam voor te blijven.

"Het is inderdaad raar om twee negentienjarigen als Sportman en Sportvrouw van het Jaar te hebben", glimlachte Derwael. "Ik ben niet meer de jongste in mijn sport, Remco is nog piepjong. Het is zot."