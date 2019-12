Mathieu van der Poel boekte zaterdag ook bij de Waaslandcross een overtuigende zege in het veldrijden. De Nederlander gaf na afloop wel toe dat de speaker hem onbedoeld een handje heeft geholpen.

"Ik ben eerder weggereden dan dat ik eigenlijk wilde. Het is een enorm snel parcours en toch wel lastig om de hele tijd vol te rijden", vertelde Van der Poel na de race tegen Sporza.

"Het was omdat de speaker riep dat er iemand achter mij in het zand bleef haperen. Daarom keek ik achterom. Ik zag dat ik een mooi gaatje had en daarom ben ik doorgereden."

De 24-jarige Van der Poel reed daardoor weg bij de Brit Thomas Pidcock en de Belgen Quinten Hermans en Wietse Bosmans en soleerde naar de overwinning. "Of de speaker de schuldige is? Ja, eigenlijk wel", zei de winnaar met een glimlach.

'Eer om Sportman van het Jaar te worden'

De regerend wereldkampioen bij het veldrijden werd afgelopen woensdag nog verkozen tot Sportman van het Jaar in Nederland, maar hij was niet aanwezig om zijn prijs op te halen.

"Ik had besloten om de reis naar het gala niet te maken, omdat ik een rustige week wilde hebben. Maar ik vond het wel een hele eer om die prijs te winnen", aldus Van der Poel.

Van der Poel boekte in het Belgische Sint-Niklaas zijn elfde zege van dit seizoen. Eerder triomfeerde hij onder meer bij de wereldbekermanches in Koksijde en het Tsjechische Tábor en prolongeerde hij zijn Europese titel.