Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Waaslandcross op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam in het Belgische Sint-Niklaas solo over de streep.

Het was voor Van der Poel zijn elfde zege van dit seizoen. Eerder triomfeerde hij onder meer bij de wereldbekermanches in Koksijde en het Tsjechische Tábor en prolongeerde hij zijn Europese titel.

De regerend wereldkampioen veldrijden was ook vorig jaar en in 2014 de beste in Sint-Niklaas. De cross in België is onderdeel van de Rectavit Series.

De 24-jarige Van der Poel reed in de derde ronde weg van een kopgroep van vier. Hij liet de Brit Thomas Pidcock en de Belgen Quinten Hermans en Wietse Bosmans achter zich. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar voor Van der Poel.

Op een halve minuut van Van der Poel eindigde Hermans als tweede. Pidcock kwam als derde over de meet. Grote namen als Eli Iserbyt en Toon Aerts ontbraken.

Belgische wereldkampioene Cant wint bij vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Sanne Cant. De Belgische wereldkampioene boekte pas haar eerste overwinning van het seizoen.

De 29-jarige Cant was in de sprint te sterk voor de Nederlandse Aniek van Alphen. De Hongaarse Blanka Vas eindigde als derde.

In Sint-Niklaas waren de Nederlandse toppers Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn en Lucinda Brand afwezig.