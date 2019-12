Tom Dumoulin stond vrijdag bij de ploegpresentatie van Jumbo-Visma samen met medekopmannen Steven Kruijswijk en Primoz Roglic op het podium en dat was geen toeval. De 29-jarige renner is bij zijn nieuwe ploeg niet meer hét boegbeeld en daar was hij na een lastige periode van anderhalf jaar erg aan toe.

Toen Dumoulin midden in zijn pechseizoen 2019 besloot dat hij - ondanks een doorlopend contract - na acht jaar wilde vertrekken bij Team Sunweb, vatte hij in één simpele zin samen wat hij wilde vinden bij een nieuwe ploeg: "Ik ben ernaar op zoek om weer de ultieme topsporter te kunnen zijn."

De Limburger is verliefd op de fiets, verliefd op beter worden; dat zijn de redenen waarom hij profwielrenner is. Maar de bijwerkingen van zijn baan - bekendheid, een uithangbord van een hele organisatie zijn - kwamen de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond te staan, zeker na zijn historische eindzege in de Giro d'Italia van 2017.

"De laatste keer dat ik het gevoel had dat ik een ultieme topsporter was, dat ik echt volledig aan mezelf kon werken en alleen maar bezig was met hoe ik sneller op een fiets kon worden, was in 2017", zegt Dumoulin. "Mentaal heb ik het anderhalf jaar lastig gehad, laat ik het zo zeggen."

'Geen goede mindset'

De tijdrijder snapt dat het vak van profrenner meer omhelst dan alleen hard fietsen. "Maar ik heb het wel heel moeilijk gehad met al die extra dingen die erbij komen kijken. Interviews bijvoorbeeld; die zouden voor mij als topsporter altijd van ondergeschikt belang moeten zijn. Maar op een gegeven moment had ik het gevoel dat ze op nummer één kwamen en de vraag hoe we de training van morgen aan gingen pakken op twee stond. Dat is geen goede mindset."

Dumoulin benadrukt dat dat geen sneer is naar zijn oude ploeg Team Sunweb. "Het was een worsteling van mezelf, ook omdat ik aan het einde van het ene seizoen alweer meteen bezig was met het volgende seizoen. Het voelde alsof het maar dóórging. Dit jaar was dat gevoel er wekenlang níét, voor het eerst in mijn professionele carrière. En dat heeft me heel erg goed gedaan."

224 Dumoulin: 'Blijf niet wachten op Tour die mij ligt'

'Tweede deel van 2019 was ik gelukkiger dan in 2018'

Die druk op de pauzeknop was geen vrijwillige. Dumoulin liep in mei bij een valpartij in de vierde etappe van de Giro een knieblessure op, die hem de rest van het seizoen zou blijven achtervolgen.

De vijfvoudig Nederlands wielrenner van het jaar onderging in juni een lichte ingreep, waarbij een stukje plastic uit zijn linkerknie werd gehaald. De hoop was dat hij nog zou kunnen starten in de Tour, maar de pees van zijn knie was dermate beschadigd, dat hij eind juli nog een keer onder het mes moest.

"Het was echt een klotetijd, want het bleef maar onduidelijk wat er nou aan de hand was met mijn knie en wat we eraan konden doen", aldus Dumoulin. "Bovendien wist ik niet hoe mijn professionele carrière eruit zou gaan zien."

Op beide vragen kwam in augustus een antwoord. Dumoulin bereikte een akkoord met Sunweb over het verbreken van zijn contract en tekende vervolgens voor drie jaar bij Jumbo-Visma. Bovendien bleek de tweede operatie aan zijn knie wel een succes. "Daardoor viel er een last van me af. In de maanden daarna heb ik wel veel gefietst, maar ook even helemaal afstand genomen van het profwielerwereldje. Dat was erg fijn."

Zo fijn dat Dumoulin 2019 niet bestempelt als een rotjaar. "Het tweede deel van dit jaar ben ik gelukkiger geweest dan in 2018. Toen was ik vaak niet happy en begon ik me af te vragen hoelang deze carrière eigenlijk nog ging duren. Want ik wist niet of ik het op deze manier tot mijn 35e zou volhouden."

De selectie van Jumbo-Visma voor 2020. (Foto: Pro Shots)

'Hoef niet hele jaar het boegbeeld te zijn'

Die twijfels waren vrijdag op het podium naast Roglic en Kruijswijk verdwenen, niet in de laatst plaats door de aanwezigheid van de Sloveens Vuelta-winnaar en de Nederlandse nummer drie van de Tour van 2019.

"Een van de lessen van die lastige periode is dat ik niet meer de ultieme nummer één wil zijn in een ploeg", stelt Dumoulin. "Ik vind het hartstikke leuk om af en toe de enige kopman te zijn, maar ik hoef niet het hele jaar het boegbeeld van de ploeg te zijn. In mijn gesprekken met andere ploegen was het daarom een belangrijk punt dat ik niet de grote man zou zijn."

Bij Jumbo-Visma deelt Dumoulin volgend jaar het kopmanschap in de Tour met Roglic en Kruijswijk, renners die zelf ook de potentie hebben de ronde te winnen.

"Het voelt direct al heel goed bij deze ploeg, ik heb een fijn welkom gekregen", zegt de nieuwkomer. "Ik heb van 2012 tot en met 2017 echt fantastische jaren gehad bij Sunweb, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Maar het was gewoon op en een keer tijd voor wat nieuws. Ik ben nu heel blij dat ik bij Jumbo-Visma zit."