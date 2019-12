Dylan Groenewegen rijdt volgend jaar de Giro d'Italia en de Vuelta a España. De Nederlandse topsprinter koos er na het vergelijken van de verschillende parcoursen zelf voor om na vier jaar de Tour de France over te slaan.

"Ik sprint liever vijf keer in de Giro dan twee keer in de Tour", zei de 26-jarige Groenewegen vrijdag bij de ploegpresentatie van Jumbo-Visma tegen NU.nl.

De geboren Amsterdammer was de afgelopen jaren zeer succesvol in de Tour. Hij won in totaal vier etappes in Frankrijk (één in 2017, twee in 2018 en één in 2019), maar kiest er komend seizoen in samenspraak met de ploegleiding voor om in Italië en Spanje voor ritzeges te gaan.

"Het liefst rijd ik elk jaar alle drie de grote rondes", aldus Groenewegen. "Maar ik heb samen met Merijn Zeeman (de sportief directeur, red.) bij een bakje koffie de parcoursen van de grote rondes naast elkaar gelegd en daaruit bleek dat er in de Giro zes of zeven sprintkansen zijn en in de Tour maar drie of vier."

"De keuze voor de Giro was daarom snel gemaakt en Merijn kwam nog met de Vuelta. Ik sta volledig achter dit plan. Natuurlijk zal ik in juli de Tour gaan missen, maar er zijn daar volgend jaar gewoon niet genoeg kansen voor mij. Ik kijk nu vooral heel erg uit naar de Giro."

163 Dit zijn de etappes van de Giro d'Italia in 2020

Groenewegen beleefde geweldig jaar

Groenewegen rijdt ter voorbereiding op de Giro in elk geval de rittenkoers Tirreno-Adriatico (11 tot en met 17 maart) en de klassieker Milaan-San Remo (21 maart). Mogelijk worden daar in een later stadium nog meer koersen aan toegevoegd.

De topsprinter heeft een geweldig jaar achter de rug: hij was met vijftien zeges de succesvolste renner van het peloton. Hij won onder meer twee etappes in Parijs-Nice, drie ritten in de Ronde van Groot-Brittannië en twee ritten in de ZLM Toer.

Groenewegen miste dit jaar in de eerste etappe van de Tour de kans om de gele trui te veroveren. Hij ging 1 kilometer voor de finish hard onderuit en zag zijn teamgenoot Mike Teunissen winnen in Brussel. Vervolgens was hij wel de beste in de zevende rit.

Groenewegen zal komend jaar debuteren in de Giro én de Vuelta. De komende editie van de Giro begint op 11 mei met een tijdrit door Bologna en de Vuelta start op 24 augustus met een ploegentijdrit door Utrecht.