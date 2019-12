Tom Dumoulin start volgend jaar in de Tour de France, net als zijn nieuwe ploeggenoten Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. De aanwinst van Jumbo-Visma zal voor het eerst sinds 2015 niet de Giro d'Italia rijden en hoopt mee te doen aan de Olympische Spelen.

Dumoulin, die na acht jaar bij Team Sunweb overstapte naar Jumbo-Visma, toonde zich vrijdag bij de ploegpresentatie in Amsterdam voor het eerst in het geel-zwart van zijn nieuwe team.

"We gaan met drie kopmannen naar de Tour", aldus Dumoulin, die in 2020 ook terug zal keren in de Amstel Gold Race. "We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt. Ook dat we de de kaart van de beste zullen trekken als één iemand beter is dan de andere twee."

Kruijswijk: "Ik denk dat het een mooie uitdaging is om met drie leiders te starten. Maar je hebt ook zoveel sterke renners nodig om de gele trui naar Parijs te brengen. Het gaat een heel mooie Tour worden als we alle drie op topniveau zijn."

Jumbo-Visma heeft door de komst van de 29-jarige Dumoulin nu drie kopmannen die op het podium van een grote ronde hebben gestaan. De Limburger won de Giro van 2017 en werd een jaar later tweede in de Giro en de Tour, Kruijswijk eindigde dit jaar als derde in de Tour en Roglic won in september de Vuelta a España.

Teambaas Richard Plugge maakte al aan het begin van de presentatie duidelijk dat het winnen van de Tour in 2020 het belangrijkste doel van Jumbo-Visma is. Mede daarom zal Dylan Groenewegen voor het eerst sinds 2015 niet in de Ronde van Frankrijk starten. De topsprinter gaat voor ritzeges in de Giro en de Vuelta.

Voorlopige selecties Jumbo-Visma in grote rondes Tour de France: Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Wout van Aert, Laurens De Plus, Sepp Kuss, Tony Martin

Giro d'Italia: George Bennett, Antwan Tolhoek, Koen Bouwman, Lennard Hofstede, Dylan Groenewegen, Amund Grøndahl Jansen

Vuelta a España: Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Jos van Emden, Dylan Groenewegen

Dumoulin kende pechseizoen in 2019

De Giro was de afgelopen vier jaar steevast het (eerste) hoofddoel voor Dumoulin. Vanaf 2017, toen hij in Italië als eerste Nederlander sinds Joop Zoetemelk (Tour van 1980) een grote ronde won, richt de tijdrijder zich vol op het rijden van goede klassementen.

De Nederlander startte vijf keer in de Tour (2013, 2014, 2015, 2016 en 2018). Alleen bij zijn laatste deelname ging hij voor de winst en toen eindigde hij - een paar weken na zijn tweede plaats in de Giro - als tweede in Parijs, achter de Brit Geraint Thomas.

Dumoulin startte afgelopen seizoen wederom in de Ronde van Italië, maar hij moest door een val al in de vijfde etappe afstappen. De Limburger liep een slepende knieblessure op, waardoor hij in de rest van 2019 alleen nog in actie kwam in het Critérium du Dauphiné en de Tour moet overslaan.

249 Dit zijn de etappes van de Tour de France in 2020

Kruijswijk kopman in Vuelta

Jumbo-Visma maakte dinsdag al bekend dat Kruijswijk de kopman zal zijn in de Vuelta a España, die op 14 augustus begint in Utrecht en tot en met 6 september duurt. Landgenoten Robert Gesink en Jos van Emden zullen hem in ieder geval bijstaan. Gesink rijdt ook de Tour.

De Nieuw-Zeelander George Bennett zal de kopman voor het klassement zijn in de Ronde van Italië.

De Giro is volgend jaar van 9 mei tot en met 31 mei, de Tour begint op 27 juni in Nice en eindigt op 19 juli in Parijs, de wegrit bij de Spelen in Tokio is op 25 juli en de olympische tijdrit volgt op 29 juli.

Jumbo-Visma beleefde in 2019 een ongekend succesvol jaar. De formatie van teambaas Plugge boekte liefst 52 zeges. Alleen het Belgische Deceuninck-Quick-Step deed het beter, met 69 overwinningen.

Naast Dumoulin trok de geel-zwarte ploeg ook de jonge Noor Tobias Foss, de Australiër Chris Harper en de ervaren Duitser Christoph Pfingsten aan. Danny van Poppel, Neilson Powless, Daan Olivier en Floris De Tier vertrokken.