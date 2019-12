Wielerteam Jumbo-Visma maakt vrijdag na maanden van speculatie bekend hoe het programma van aanwinst Tom Dumoulin er in 2020 uit zal zien. Joop Zoetemelk, de laatste Nederlandse winnaar van de Tour de France, hoopt dat de Limburger komende zomer in Frankrijk een poging gaat doen om hem op te volgen.

"Ik zou absoluut voor de Tour kiezen", antwoordt de 73-jarige Zoetemelk in gesprek met NUsport op de vraag welk advies hij Dumoulin zou geven. "De Giro en de Vuelta zijn net zo moeilijk als de Tour, maar de Ronde van Frankrijk is nu eenmaal de mooiste wedstrijd die er is. Het is de wedstrijd waar de meeste media naartoe komen en waar iedereen het over heeft."

Dumoulin richt zich sinds 2017 volledig op het rijden van goede klassementen in grote rondes. In die periode heeft de 29-jarige renner nog nooit alles op de Tour gezet, omdat hij steevast de Ronde van Italië als eerste doel uitkoos.

Dat leverde de wereldkampioen tijdrijden van 2017 veel succes op - hij won de Giro in 2017 en werd tweede in 2018 - maar het is hem nog niet gelukt om als eerste Nederlander na Zoetemelk in 1980 de Tour te winnen. Dumoulin deed de afgelopen drie seizoenen alleen in 2018 aan de grootste wielerkoers ter wereld mee en toen werd hij enkele weken na zijn tweede plek in de Ronde van Italië ook tweede in Frankrijk.

'Dumoulin had nieuwe stap nodig'

Jumbo-Visma zal vrijdagmiddag bij de ploegpresentatie in Amsterdam openbaar maken of zijn nieuwste toprenner volledig voor de Tour zal gaan. Dumoulin, die in 2019 door een in de Giro opgelopen knieblessure een pechseizoen kende, is na acht jaar bij Team Sunweb overgestapt naar de Nederlandse formatie.

Zoetemelk denkt dat de veelbesproken transfer van Dumoulin een goede ontwikkeling is voor de Limburger. "Ik denk dat Tom een nieuwe stap nodig had. Of dit de laatste stap is die nodig is richting een Tour-zege? Dat denk ik wel. De nieuwe motivatie zal hem goed doen. En Jumbo-Visma heeft de afgelopen jaren een heel mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ik hoop dat ze daarmee doorgaan."

De ploegleiding moest de afgelopen maanden wel flink puzzelen, want door de komst van Dumoulin heeft Jumbo-Visma nu drie kopmannen die op het podium van een grote ronde hebben gestaan: Primoz Roglic won dit jaar de Vuelta en Steven Kruijswijk werd afgelopen zomer derde in de Tour.

Zoetemelk voorziet geen moeilijkheden met een trio van sterke klassementsrenners in één ploeg. "Het zal alleen maar voor extra motivatie zorgen", aldus de wereldkampioen van 1985. "Het gaat geen problemen opleveren."

Joop Zoetemelk (rechts) en Jan Janssen huldigden Tom Dumoulin na diens Giro-winst in 2017. (Foto: Pro Shots)

Contador: 'Alle kopmannen inzetten in de Tour'

Jumbo-Visma maakte dinsdag al bekend dat Kruijswijk volgend jaar de kopman van de ploeg zal zijn in de Ronde van Spanje. De grootste vragen zijn nu nog wie als leider wordt aangewezen voor de Giro en de Tour, en of Jumbo-Visma het aandurft om alle drie de toprenners op te stellen in de Ronde van Frankrijk.

"Het is een risico, maar als ik Jumbo-Visma was, zou ik met de drie kopmannen starten in Frankrijk", zegt tweevoudig Tour-winnaar Alberto Contador. "Op die manier hebben ze de grootste kans om de ronde te winnen als ploeg."

Team INEOS was de afgelopen jaren met meerdere leiders succesvol in de Tour. In 2018 won Geraint Thomas nadat hij samen met Chris Froome de kopman was en in 2019 bracht Egan Bernal de gele trui naar Parijs terwijl hij het leiderschap deelde met Thomas. De Britse ploeg zou komende zomer weleens drie Tour-winnaars kunnen opstellen in 'La Grande Boucle'.

"Jumbo-Visma met zijn drie leiders is wat mij betreft het enige team dat echt met INEOS kan strijden", aldus Contador. "Het is niet makkelijk om met een trio toprenners te starten, maar het is de taak van de ploegleiding om ervoor te zorgen dat het geen problemen oplevert. Dat betekent dat je duidelijke afspraken moet maken en die ook duidelijk moet communiceren. Voor de Tour moet bij iedereen duidelijk zijn wie de kopman is; dan kan het werken met drie toppers."