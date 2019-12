Steven Kruijswijk is volgend jaar de kopman van Jumbo-Visma in de Vuelta a España, maakt de Nederlandse wielerformatie dinsdag bekend tijdens de presentatie van het routeschema van de Ronde van Spanje.

Jumbo-Visma geeft zo al een klein deel van de plannen voor volgend seizoen weg. Door het aantrekken van Tom Dumoulin heeft de Nederlandse formatie drie kopmannen (Dumoulin, Kruijswijk en Primoz Roglic) die op het podium hebben gestaan bij een grote ronde, waardoor de teamleiding de afgelopen maanden flink heeft moeten puzzelen om een geschikt programma voor alle toppers te maken.

Met Kruijswijk stuurt Jumbo-Visma de nummer drie van de afgelopen Tour de France naar de Vuelta. "Ik zie het als een mooie kans om op het podium te komen", zei de 32-jarige Brabander. "Ik was er vorig jaar al vlakbij." De klimmer eindigde toen als vierde.

Het is voor Kruijswijk bovendien interessant dat de Vuelta van start gaat in Nederland. "Dat geeft zeker extra motivatie. Bovendien begint de Vuelta met een ploegentijdrit en dat is de laatste jaren een van onze sterke wapens. Daarin kunnen we echt voor de winst gaan."

Op persoonlijk vlak heeft Kruijswijk twee ritten aangestipt, namelijk de etappes die aankomst hebben op de top van de Tourmalet en de Angliru. "Die beklimmingen ken ik goed. Dat zijn ritten die mij op het lijf zijn geschreven. Dat zijn vaak uniek ritten, waarin echt iets op het spel staat."

Primoz Roglic boekte vorig jaar in de Vuelta zijn eerste zege in een grote ronde. (Foto: Pro Shots)

Roglic won Vuelta vorig jaar

De ploeg van teambaas Richard Plugge zal vrijdag bij de teampresentatie in Amsterdam de volledige plannen voor 2020 openbaar maken. Dan wordt ook bekend wie Kruijswijk als knechten meekrijgt.

Roglic pakte dit jaar in de Vuelta zijn eerste eindzege in een grote ronde. Hij had na drie weken koers ruim 2,5 minuten voorsprong op de nummer twee Alejandro Valverde. De jonge Sloveen Tadej Pogacar werd derde op een kleine drie minuten.

Jumbo-Visma begon in 2019 met twee kopmannen aan de Ronde van Spanje. Naast Roglic stond ook Kruijswijk op de startlijst, maar de nummer drie van de Tour de France viel al in de vierde etappe uit.

De 75e editie van de Vuelta begint volgend jaar op 14 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht en eindigt op 6 september in Madrid.