Tadej Pogacar staat komend seizoen voor het eerst aan de start van de Tour de France. Het Sloveense toptalent krijgt bij UAE-Emirates een vrije rol in de Franse wielerronde.

"Tadej zal het dag per dag bekijken, hij mag zonder druk koersen", laat teammanager Joxean Matxin dinsdag weten aan de Italiaanse website TuttoBiciWeb.

De 21-jarige Pogacar groeide enkele maanden geleden uit tot revelatie in de Vuelta a España. De klimmer won drie etappes in de Spaanse wielerronde en werd derde in het eindklassement, achter zijn landgenoot Primoz Roglic (winnaar) en Alejandro Valverde (tweede).

In de Tour kan Pogacar komende zomer in de schaduw opereren van Fabio Aru. De Italiaan, die in 2015 de Vuelta op zijn naam schreef, fungeert als kopman van UAE-Emirates. Fernando Gaviria moet zich namens de ploeg in de massasprints gaan mengen.

Tadej Pogacar eindigde dit jaar als derde in de Vuelta a España. (Foto: Pro Shots)

Pogacar rijdt ook olympische wegrit

De Tour, die vanwege de Olympische Spelen al op 27 juni van start gaat, lijkt gezien het parcours op maat gemaakt voor renners als Pogacar. Zo staat er maar één individuele tijdrit op het programma en wordt er in de eerste negen dagen al vijf keer geklommen.

Naast de Tour rijdt de jonge Sloveen volgend jaar de olympische wegrit in Tokio. Die staat voor zaterdag 25 juli op het programma, zes dagen na het einde van 'La Grande Boucle'.

In de Giro d'Italia rekent UAE-Emirates op Davide Formolo voor het klassement. De Italiaan gaat ook in de Vuelta voor het klassement, evenals David de la Cruz. Alexander Kristoff neemt de sprints voor zijn rekening in de Giro en de jonge Belg Jasper Philipsen krijgt in de Vuelta de kans in de massasprints.