De Vuelta a España heeft volgend jaar maar één individuele tijdrit en acht aankomsten bergop, met als hoogtepunten ritten die eindigen op de Tourmalet en de Angliru. De ronde doet liefst vier landen aan; na de start in Nederland voert het parcours door Spanje, Frankrijk en Portugal.

Het parcours van de 75e editie van de Ronde van Spanje werd dinsdag gepresenteerd in Madrid. Opvallend is dat de Vuelta-route volgend jaar geconcentreerd is in het noorden van Spanje en niet zuidelijker zal komen dan Madrid.

De Vuelta van 2020 lijkt meer geschikt voor klimmers dan voor tijdrijders. Voor de specialisten in het rijden tegen de klok is er een ploegentijdrit van 23,7 kilometer op de eerste dag in Utrecht en een individuele tijdrit van 33,5 kilometer met aardig wat klimwerk aan het begin van de derde week.

In de Tour de France van volgend jaar staat volgend jaar slechts één individuele tijdrit (van 36 kilometer) op het programma. De Giro d'Italia heeft in 2020 bijna 60 tijdritkilometers, verdeeld over drie individuele chronoraces.

Eerste aankomst bergop al in vierde etappe

Een jaar geleden werd al bekend dat de Vuelta in 2020 begint met drie Nederlandse etappes. Op vrijdag 14 augustus is er een ploegentijdrit met start en finish bij de Jaarbeurs in Utrecht, de tweede rit voert over 183 kilometer van Den Bosch naar Utrecht en de derde etappe (193 kilometer) begint en eindigt in Breda. In totaal komt de Ronde van Spanje in drie dagen door 34 Nederlandse plaatsen.

Na een reis- en rustdag op de eerste maandag van de ronde is de vierde etappe de eerste op Spaanse bodem. De renners krijgen in Baskenland ook meteen de eerste van in totaal acht aankomsten bergop voor de wielen. De finish ligt op het heiligdom van Arrate, een berg met een hoogte van 556 meter even buiten Eibar.

In de zesde etappe is alweer de volgende finish boven; Laguna Negra, een lange maar niet al te steile col in een natuurreservaat, maakt zijn debuut in de Vuelta. Vervolgens gaat het via de regio Aragón naar de Pyreneeën, waar vooral de negende etappe op de zondag voor de tweede rustdag opvalt. De renners trekken naar Frankrijk, waar eerst de Aubisque wacht en de streep is getrokken boven op de Tourmalet. Dit jaar won de Fransman Thibaut Pinot de Tour-rit die finishte op de beruchte klim.

In de tweede week zijn er aankomsten bergop in de elfde etappe - als de Vuelta voor het eerst finisht op de lastige Moncalvillo (15 kilometer à 6,4 procent) - en in de ritten in het weekend. De veertiende rit eindigt op de Alto de La Farrapona en de korte vijftiende rit (109 kilometer) op de legendarische Angliru. De zeer steile col in Asturië (12,5 kilometer à 9,8 procent) geldt als een van de zwaarste klimmen in Europa en is voor de achtste keer finishplaats in de Ronde van Spanje.

Klimtijdrit aan begin slotweek

De derde en laatste week begint in het uiterste noordwesten van Spanje, waar in etappe zestien de enige individuele tijdrit wordt gehouden. Het gaat om een zware chronorace van 33,5 kilometer, met de streep op de Mirador de Ézaro, een heuvel van 1,8 kilometer met een gemiddelde stijging van liefst 14,6 procent en een maximum van tegen de 30 procent.

Via Galicië gaat het peloton in rit achttien (finish) en negentien (start) door Portugal, waarna er op de voorlaatste dag nog één aankomst bergop op het programma staat. La Covatilla is de laatste klim van de Ronde van Spanje. De Vuelta eindigt op zondag 6 september traditioneel met een sprintersrit in Madrid.

De Ronde van Spanje begint volgend jaar een kleine vier weken na de laatste etappe van de Tour. Dit jaar ging de eindzege in Spanje naar Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic, die Alejandro Valverde en Tadej Pogacar voorbleef.