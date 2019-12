Mathieu van der Poel lijkt deelname aan de Vuelta a España van volgend jaar te kunnen vergeten. Volgens koersdirecteur Javier Guillén is de kans klein dat zijn ploeg Corendon-Circus een van de wildcards ontvangt.

Aan de Vuelta mogen 22 teams meedoen, waaronder de 19 ploegen uit de WorldTour. Total Direct Energie krijgt als de beste procontinentale ploeg een wildcard, terwijl de andere twee startplekken zo goed als zeker naar Spaanse ploeg gaan.

"Ik heb slechts twee wildcards, terwijl er drie Spaanse procontinentale teams zijn. Het wordt bijna onmogelijk om Corendon-Circus uit te nodigen", zegt Guillén maandag tegen de website WielerFlits.

"Hoe graag ik het zou willen, het wordt bijna onmogelijk om ook nog de ploeg van Van der Poel uit te nodigen", legt hij uit. "Van der Poel is niet alleen een referentie in het hedendaagse wielrennen, hij brengt ook spektakel. Maar het is zeer ingewikkeld."

'Filosofie om Spaanse wielrennen te promoten'

Van der Poel liet begin vorige maand weten graag te starten in de Vuelta, die komend jaar in Nederland begint. Eerst doet de winnaar van de Amstel Gold Race op de mountainbike in ieder geval mee aan de Olympische Spelen. "Daarna is een grote ronde rijden de grote en nieuwe uitdaging. Ik wil graag naar de Vuelta", liet hij weten.

Corendon-Circus strijdt in principe met de drie Spaanse ploegen Caja Rural-Seguros RGA, Burgos-BH en Fundación Euskadi om twee plekken in de Vuelta. Guillén moet uit landsbelang zo goed als zeker voor twee Spaanse ploegen kiezen. "We willen de filosofie handhaven om het Spaanse wielrennen te promoten", aldus Guillén.

Van der Poel weet pas in maart of zijn ploeg wordt uitgenodigd voor de Vuelta. Na de Ronde van Baskenland, die van 6 tot en met 11 maart wordt verreden, wordt bekendgemaakt welke ploegen deelnemen aan de laatste grote ronde van het jaar.