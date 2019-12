Annemarie Worst heeft zondag met groot vertoon van macht de Druivencross in Overijse gewonnen. De Nederlandse veldrijdster had op de streep meer dan een minuut voorsprong op landgenote Lucinda Brand, die tweede werd.

De 23-jarige Worst was duidelijk de sterkste in de technische cross rond de Tenotsberg. De Europees kampioene reed weg in de eerste van vijf rondes en had na drie omlopen al een voorsprong van een minuut. Ze boekte haar zevende zege van het seizoen.

Brand, de winnares van vorig jaar in Overijse, kwam uiteindelijk één minuut en zes seconden na de winnares over de finish. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi werd derde.

Ceylin del Carmen Alvarado, zaterdag winnares in Ronse, startte een dag later niet in de Druivencross.

De Druivencross telt niet mee voor een van de klassementen, maar is met een historie van 82 jaar wel een klassieker op de veldritkalender.

Mathieu van der Poel doet later op zondag mee bij de mannenwedstrijd in Vlaams-Brabant. De wereldkampioen werd zaterdag derde in de Hotondcross in Ronse, waardoor er voor de Nederlander een einde kwam aan een reeks van 35 zeges op rij in het veldrijden.