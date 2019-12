Mathieu van der Poel heeft zich bij de Druivencross in Overijse gerevancheerd voor zijn eerste nederlaag van het seizoen. De wereldkampioen veldrijden was zondag een klasse apart. Bij de vrouwen won Annemarie Worst met groot vertoon van macht.

De 24-jarige Van der Poel liet de concurrentie ruim achter zich. De Brit Tom Pidcock bleef met 27 seconden achterstand nog het dichtst in de buurt van de Nederlander en de Belg Quinten Hermans eindigde op een halve minuut als derde.

Zaterdag werd Van der Poel derde in de Hotondcross in Ronse, waardoor er voor de alleskunner een einde kwam aan een reeks van 35 zeges op rij in het veldrijden.

Een dag later heerste Van der Poel weer als vanouds. De renner van Corendon-Circus reed halverwege de wedstrijd weg bij Pidcock en Hermans, had al snel een voorsprong te pakken en gaf die niet meer uit handen.

Van der Poel boekte zijn tiende overwinning van het seizoen. Eerder triomfeerde hij onder meer bij de wereldbekermanches in Koksijde en het Tsjechische Tábor en prolongeerde hij zijn Europese titel.

Toon Aerts, die zaterdag de sterkste was in de Hotondcross, moest in de Druivencross genoegen nemen met de vierde plaats.

Annemarie Worst was een klasse apart bij de vrouwen. (Foto: Getty Images)

Worst houdt Brand ruim een minuut achter zich

Bij de vrouwen had de 23-jarige Worst op de streep meer dan een minuut voorsprong op landgenote Lucinda Brand, die tweede werd.

Worst was duidelijk de sterkste in de technische cross rond de Tenotsberg. De Europees kampioene reed weg in de eerste van vijf rondes en had na drie omlopen al een voorsprong van een minuut. Ze boekte haar zevende zege van het seizoen.

Brand, de winnares van vorig jaar in Overijse, kwam uiteindelijk één minuut en zes seconden na de winnares over de finish. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi werd derde. Ceylin del Carmen Alvarado, zaterdag winnares in Ronse, startte een dag later niet in de Druivencross.

De Druivencross telt niet mee voor een van de klassementen, maar is met een historie van 82 jaar wel een klassieker op de veldritkalender.