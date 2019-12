Mathieu van der Poel ligt niet wakker van het feit dat er zaterdag een eind kwam aan zijn unieke ongeslagen reeks bij het veldrijden. Toon Aerts ging er met de zege vandoor in Ronse en bezorgde de Nederlander zo een nederlaag.

De 24-jarige Van der Poel won tot zaterdag de laatste 35 veldritten waar hij aan deelnam, maar kwam in Ronse niet verder dan een derde plaats achter winnaar Aerts en nummer twee Eli Iserbyt.

"Ik wist dat die reeks op een gegeven moment wel zou stoppen", zei Van der Poel na de race tegen Sporza. "Ik denk dat het heel mooi is geweest en nu kunnen we hopelijk proberen een nieuwe reeks op te bouwen. Maar of die ooit nog zo lang wordt, dat weet ik niet."

Van der Poel had al snel in de gaten dat hij niet in staat was om zoals gebruikelijk te domineren in het veld. "Dus dan was het kwestie van gewoon het uur vol kunnen maken. Ik was sowieso niet teruggekomen bij Toon, ik vond mijn draai niet vandaag."

'Was vandaag gewoon niet goed genoeg'

Van der Poel had dit seizoen alle negen veldritten gewonnen waar hij aan de start verscheen, inclusief de laatste twee crosses in Hamme en Kortrijk. Vorig seizoen eindigde voor de regerend wereldkampioen met 26 zeges op een rij.

"Ik was hier zoals altijd om te winnen, maar je kan ze niet allemaal winnen", vervolgde Van der Poel. "Het was wat afwachten hoe ik terugkwam van de stage. Ik wist ook dat op zo'n parcours Toon altijd heel sterk voor de dag komt. Maar het was gewoon niet goed genoeg vandaag."

"Als ik in goeie doen ben, moet ik zeker kunnen concurreren met hem, maar ik wist niet hoe ik zou terugkomen van mijn stage. Ik ben soms al goed teruggekomen, maar ik ben ook al iets minder teruggekomen. Ik was vandaag niet dramatisch, maar het was niet goed genoeg om te winnen", besloot Van der Poel.