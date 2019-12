Miguel Ángel López maakt komend jaar zijn debuut in de Tour de France. De 25-jarige Colombiaan is door zijn ploeg Astana aangewezen als kopman.

"Ik kijk er heel erg naar uit om komende zomer mijn debuut te maken in de Tour de France", zei López zaterdag tijdens de presentatie van de ploeg voor volgend seizoen. "Het wordt een grote uitdaging en ik zal mijn best doen om in topvorm aan de start te verschijnen en zo goed als mogelijk te presteren."

López krijgt hulp van onder anderen Alexey Lutsenko, terwijl Jakob Fuglsang de kopman in de Giro d'Italia zal zijn. Het is niet bekend of de Deen daarna nog zijn opwachting maakt in 'La Grande Boucle'.

De Tour, die vanwege de Olympische Spelen al op 27 juni van start gaat, lijkt gezien het parcours op maat gemaakt voor renners als López. Zo staat er maar één tijdrit op het programma en wordt er in de eerste negen dagen al vijf keer geklommen.

López geldt al jaren als een van de grootste klimtalenten in het peloton. Zo eindigde hij vorig jaar achter Chris Froome en Tom Dumoulin als derde in de Giro d'Italia.

Afgelopen seizoen droeg hij enkele dagen de leiderstrui in de Vuelta a España, maar hij bereikte Madrid uiteindelijk als vijfde. Wel zegevierde hij onder meer in de Ronde van Catalonië.