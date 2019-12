Toon Aerts heeft zaterdag de Hotondcross in Ronse op zijn naam geschreven. Voor Mathieu van der Poel kwam er na 35 veldritoverwinningen op rij een einde aan een indrukwekkende zegereeks. Hij werd derde.

Van der Poel had dit seizoen alle negen veldritten gewonnen waar hij aan de start verscheen, inclusief de laatste twee crosses in Hamme en Kortrijk. Vorig seizoen eindigde voor de Nederlander met 26 zeges op een rij. Door de overwinning van Aerts is die recordreeks ten einde.

Achter de Belgische winnaar was ook diens landgenoot Eli Iserbyt, die de eerste veldrit van het seizoen in Oudenaarde had gewonnen, te sterk voor regerend wereldkampioen Van der Poel, die het daarom op ruim twee minuten van de winnaar moest doen met de derde plek.

In het modderige Ronse ging Van der Poel als een raket van start, waarbij in eerste instantie alleen Iserbyt en de Duitser Marcel Meisen konden volgen. De Nederlandse wereldkampioen liep wat vertraging op doordat zijn fiets achter een paaltje bleef haken, maar handhaafde zich voorin.

Na de eerste ronde hadden Van der Poel, Aerts en Iserbyt een gaatje geslagen met de rest van het veld. Een nieuwe hapering bij de Nederlander – hij bleef steken in de modder – zorgde ervoor dat Aerts kon wegrijden.

Van der Poel moest in de achtervolging, slaagde er nog wel in om Iserbyt bij te halen en te passeren, maar zag Aerts niet meer terug tot aan de finish. De Belg was ontketend en vergrootte zijn voorsprong alleen maar. Op de streep had hij 2.06 over op Van der Poel, die in de laatste ronde ook nog voorbij werd gereden door Iserbyt.