De Spaanse wielerploeg Caja Rural-Seguros RGA is donderdag door de internationale wielerunie UCI voor 15 tot 45 dagen geschorst voor een tweede dopinggeval in één jaar tijd binnen de ploeg.

De Portugees wegkampioen Domingos Gonçalves werd donderdag geschorst voor onregelmatigheden in zijn bloedpaspoort in 2016 en 2018. Eerder ontving de Spanjaard Jaime Rosón Garcia een schorsing voor afwijkende waarden in zijn bloedpaspoort.

Omdat het de tweede keer in een jaar tijd is dat een renner van de Spaanse procontinentale formatie de dopingregels heeft overtreden, is de UCI overgegaan tot een straf voor de ploeg.

Caja Rural-Seguros RGA mag zeker 15 tot 45 dagen niet koersen. De straf raakt de ploeg niet, want het peloton viert momenteel winterstop. De UCI gaat de zaak nog wel voorleggen aan de disciplinaire commissie van de wielerunie.

Caja Rural-Seguros RGA werd in 2010 opgericht en rijdt sinds 2012 jaarlijks in de Vuelta a España. Voormalig wereldkampioen Michal Kwiatkowski begon zijn profloopbaan bij de Spaanse formatie. Ook Luis Léon Sanchez, die van 2011 tot 2012 in dienst reed van Rabobank, stond ooit onder contract bij Caja Rural.