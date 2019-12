De internationale wielrenunie UCI heeft woensdag besloten om de introductie van de Classics Series uit te stellen. De nieuwe reeks van eendagskoersen zorgde voor veel kritiek van met name de teams.

Het was de bedoeling dat de Classics Series in 2020 zou starten. De UCI hoopt dat het klassement nu een jaar later voor het eerst zal worden ingevoerd.

De Classics Series zou bestaan uit de vijf 'monumenten' (Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) en vijftien andere grote eendagswedstrijden.

In september 2018 kwamen alle partijen in het wielrennen tot een unaniem akkoord over de Classics Series, die deel uitmaakte van een groter plan voor vernieuwing in de sport. De AIGCP, de koepelorganisatie waarin de professionele wielerploegen zijn verenigd, publiceerde twee maanden geleden echter een boze open brief met een lange lijst van klachten.

Zo vonden de teams dat er te weinig progressie was geboekt door de UCI in het hervormen van het economische model van het wegwielrennen en dat er geen rekening werd gehouden met de ploegen en renners. De AIGPC waarschuwde daarom dat de teams hun renners niet zouden laten meedoen aan de Classics Series.

De UCI heeft woensdag eieren voor zijn geld gekozen en de start van de nieuwe reeks uitgesteld. "We zijn nog steeds overtuigd van de voordelen van de Classics Series", schrijft de wielerunie. "De UCI blijft in gesprek met de teams met als doel de reeks zo snel mogelijk in te voeren. President David Lappartient roept in het belang van het wielrennen op tot eenheid."