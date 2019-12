Sam Oomen hoopt dat hij uiteindelijk - net als een flink aantal andere Nederlandse toppers - een betere renner wordt door de operatie aan een vernauwde liesslagader in zijn linkerbeen die hij vorig jaar juli onderging. Maar voor het komende seizoen durft de 24-jarige klimmer nog geen voorspellingen te doen.

Oomen lacht als hem wordt gevraagd of hij de afgelopen maanden gepraat heeft met 'lotgenoten' als Annemiek van Vleuten, Laurens ten Dam en Steven Kruijswijk. "Ik heb ze allemaal benaderd", zegt de Noord-Brabander over de renners die net als hij operatief geholpen zijn aan een beknelde liesslagader, een bekende kwaal in het wielrennen

"Het is supercool, want je merkt dat je een connectie deelt met renners die hetzelfde hebben meegemaakt", aldus Oomen. "Annemiek stuurde uit zichzelf een mailtje op een moment in mijn herstel dat ik best lastig vond. Ze schreef: 'Ik stuur je bewust nu dit mailtje, omdat dit een periode is waarin ik zelf ondervonden heb hoe vervelend het is, omdat je voor je gevoel geen stappen maakt.' Daar heb ik heel veel aan gehad."

Van Vleuten weet waar ze over praat, want de regerend wereldkampioene op de weg onderging de operatie zelfs twee keer; in 2009 aan haar linkerlies en twee jaar later aan haar rechterlies. Vervolgens ontwikkelde ze zich van een heel goede renster tot een van de allerbeste in het vrouwenpeloton. Ten Dam, die eind 2004 onder het mes ging, zei in 2011 tegen de Volkskrant dat hij "er misschien wel 40 procent beter" uitkwam en dat hij zonder operatie gestopt was met fietsen.

"Ik ben afgelopen weekend toevallig nog bij Laurens langs geweest heb en heel veel aan hem gevraagd", zegt Oomen over zijn oud-ploegmaat. "En ik heb Steven er ook nog over horen praten. Steven, Laurens en Annemiek zijn zulke fijne voorbeelden van een goede uitkomst van deze operatie, ze zijn bijna een houvast voor mij."

De renners en rensters van Team Sunweb voor 2020. (Foto: Team Sunweb/Vincent Riemersma)

'Ik mag niet klagen'

Een houvast kon Oomen wel gebruiken, want de ingreep - waarbij een ader uit het bovenbeen naar de lies wordt verplaatst - is ingrijpend. Bovendien was het voor de nummer negen van de Giro d'Italia van 2018 pas zijn eerste operatie en tevens de eerste keer dat hij door een blessure meerdere maanden uit de roulatie was.

"Als topsporter heb je altijd onzekerheid. Dat wordt even wat meer door zo'n ingreep", aldus Oomen. "Het is vooral ook mentaal, onzekerheid dat ik mijn linkerbeen nog niet helemaal durf te belasten. Er is natuurlijk best wat gebeurd in mijn been, dus ik voel een disbalans. Maar ik merk al dat dat wat slijt, ik zit al een stuk comfortabeler op de fiets dan een paar weken geleden. De beste samenvatting is: ik mag niet klagen."

Het ideale scenario voor Oomen is dat hij - net als Kruijswijk, Ten Dam en Van Vleuten - uiteindelijk een betere wielrenner wordt. De klimmer durft niet in te schatten hoeveel minder kracht hij in zijn linkerbeen had door de vernauwde liesslagader. Dat de blessure beperkend was, is wel zeker.

"Achteraf ben ik best wel trots dat ik dit jaar het jongerenklassement heb gewonnen in Tirreno-Adriatico. Ik had echt veel pijn tijdens die ronde, reed eigenlijk rond met één been. Ik snap nog steeds niet helemaal hoe ik daar de witte trui heb gewonnen, het was meer mentaal dan fysiek."

Sam Oomen reed zijn laatste koers op 25 mei, de veertiende etappe van de Giro d'Italia. (Foto: Getty Images)

'Ik hoop op en droom van een jaar van oogsten'

Oomen gold voor zijn operatie al als een van de grootste wielertalenten van Nederland, zeker voor goede klassementen in grote rondes. Door het vertrek van Tom Dumoulin bij zijn ploeg Team Sunweb zullen er voor de Noord-Brabander ook meer kansen komen om voor eigen succes te rijden, maar over het komende seizoen blijft Oomen voorlopig voorzichtig.

"Ik had in mijn carrière nog nooit zo'n lange periode gehad dat ik niet op de fiets kon zitten. Daarom kan ik heel moeilijk inschatten hoeveel tijd het gaat kosten en hoe ik er volgend jaar voor zal staan. Ik kan op dit moment trainen zoals ik normaal ook zou doen in december en ik hoop een volledig jaar te kunnen draaien, maar ik hou nog een slag om de arm."

Oomen staat voorlopig ingetekend om in juni zijn debuut te maken in de Tour de France. "Maar dat zei ik de vorige twee jaar ook voor de start van het seizoen en het is er nog niet van gekomen."

"Het lijkt me nu in ieder geval onrealistisch om te zeggen dat ik in de Tour voor het klassement zal gaan. Ik hoop op en droom van een jaar van oogsten in de Tour en de Olympische Spelen. Maar de koersen zullen bepalen of dat gaat lukken."