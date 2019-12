Lars Boom heeft woensdag besloten voorlopig een punt achter zijn carrière op de weg te zetten. De Vlijmenaar gaat zich concentreren op gravel- en mountainbikewedstrijden.

De 33-jarige Boom slaagde er niet in om een nieuwe ploeg te vinden, nadat zijn huidige team Roompot-Charles had besloten de stekker uit de ploeg te trekken. Hij had nog een doorlopend contract bij de Nederlandse procontinentale formatie.

"Ik heb een mooie en lange wielercarrière op de weg achter de rug met een aantal mooie overwinningen en ereplaatsen waar ik trots op ben", laat Boom weten.

"Door het stoppen van Team Roompot-Charles ontstond er een mogelijkheid om mijn focus te verleggen op een andere passie die ik al enige tijd koester, namelijk het rijden van gravel- en strandraces alsmede marathons op de mountainbike."

In die laatste discipline veroverde Boom in 2017 en vorig jaar de Nederlandse titel. Dit jaar eindigde hij als tweede achter Hans Becking.

Boom boekte ritzeges in Tour en Vuelta

Het is nog onduidelijk bij welke ploeg hij zich op zijn nieuwe ambities zal richten. "Er zijn een aantal mogelijkheden die we onderzoeken. Zodra de zaken er concreet voorstaan, zal ik mijn keuze kenbaar maken", aldus de Brabander.

Op de weg boekte Boom onder meer ritzeges in de Tour de France (2014) en de Vuelta a España (2009). Ook werd hij in 2008 Nederlands kampioen op de weg en in de tijdrit en schreef hij in 2012 de Eneco Tour op zijn naam.

Tevens was Boom succesvol in het veldrijden. In 2008 veroverde hij de wereldtitel en daarnaast won hij diverse wereldbekerwedstrijden.