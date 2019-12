Bij de presentatie van Team Sunweb dinsdag in Amsterdam ging het veel over de renner die er níét was. Tom Dumoulin, jarenlang hét gezicht van de Duitse wielerploeg, laat door zijn vertrek naar Jumbo-Visma een flinke leegte achter. De vraag is: hoe gaat die ingevuld worden?

Het scenario van de ploegpresentatie van Team Sunweb kon de afgelopen jaren al van tevoren uitgetekend worden: na het officiële gedeelte haastten tientallen journalisten zich naar het krukje waar Dumoulin minimaal een uur lang zijn vooruitblik op het nieuwe wielerseizoen mocht herhalen.

In de schaduw van het Olympisch Stadion in Amsterdam was het dinsdag even druk als altijd, maar de aandacht was een stuk gelijkmatiger verdeeld. "Tom was de hoge boom die veel wind ving. En die is nu weg", erkende Sam Oomen, een van de potentiële kopmannen in het post-Dumoulin-tijdperk.

"Je moet niet onderschatten wat het vertrek van Tom betekent. Hij was echt het gezicht van deze ploeg. We hebben het niet voor niks nu nog steeds over hem, het is nu eenmaal speciaal om in een ploeg te rijden met iemand die een grote ronde heeft gewonnen, Tom was wat dat betreft one of a kind. Maar er zullen altijd wel weer nieuwe jongens opstaan, we zullen als ploeg onze weg gaan vinden. Ik denk niet dat je van een complete reset moet spreken."

Wilco Kelderman is een van de kopmannen bij Team Sunweb. (Foto: Team Sunweb/Vincent Riemersma)

Kelderman: 'De jonge honden zijn gemotiveerd'

Wilco Kelderman keek twee maanden geleden bij de eerste teammeeting voor het seizoen 2020 eens goed om zich heen. De Nederlandse klassementsrenner is zelf 28 en dus moeilijk te omschrijven als oud, maar bij Team Sunweb zijn alleen Nicolas Roche (35), Chad Haga (31) en Michael Matthews (29) nog ouder dan hij.

Het is geen toeval dat 18 van de 29 renners van de Duitse formatie 24 jaar of jonger zijn; de ploeg van teambaas Iwan Spekenbrink heeft altijd ingezet op de jeugd. Maar zonder een absolute toprenner als Dumoulin zal de (snelle) ontwikkeling van talenten als Marc Hirschi, Robert Power, Jai Hindley, Nils Eekhoff, Cees Bol en ook Oomen nog belangrijker worden.

"Ik merkte in oktober dat het allemaal supertalenten zijn, die supergemotiveerd zijn", zei Kelderman over zijn jonge teamgenoten. "Het brengt een andere sfeer met zich mee en dat vind ik eigenlijk wel leuk. Jonge honden die overal open in staan, geven een nieuwe impuls aan een ploeg."

Dumoulin zocht na acht jaar bij Team Sunweb een nieuwe impuls, en vond die bij Jumbo-Visma. Kelderman, die drie jaar geleden de omgekeerde weg bewandelde, vindt het jammer dat de Giro-winnaar van 2017 vertrokken is, maar hij snapt het wel. "In de topsport heb je soms gewoon wat nieuws nodig om weer de motivatie te hebben om het beste uit jezelf te halen. Ik denk dat het een goede keuze is voor Tom."

En, zo hopen ze bij Team Sunweb: het vertrek van Dumoulin kan ook een positieve uitwerking hebben voor de renners die wel gebleven zijn. "Ik heb nu meer kans om voor mezelf te rijden", aldus Kelderman, die volgend jaar de kopman van Team Sunweb zal zijn in de Giro d'Italia. "Dit jaar bleven er niet heel veel koersen voor mij over, dat was wel even slikken. Nu heb ik de volle vrijheid om te kiezen in welke wedstrijden ik er vol voor wil gaan."

Teambaas Iwan Spekenbrink. (Foto: Team Sunweb/Vincent Riemersma)

Reef: 'We hebben geen invloed op de buitenwereld'

Een gebrek aan vrijheid, en een belangrijke rol voor de vele protocollen, is de afgelopen jaren meermaals als reden aangedragen als een renner vertrok bij Team Sunweb. Ook Dumoulin maakte er geen geheim van dat hij zich soms gevangen voelde in alle regels van de ploeg.

Die verhalen, gecombineerd met slechte resultaten (Sunweb won slechts negen koersen in 2019) en een kleine leegloop (naast Dumoulin vertrokken deze winter ook onder anderen de renners Max Walscheid, Jan Bakelants, Louis Vervaeke en Lennard Kämna, de ploegleiders Aike Visbeek en Arthur van Dongen en trainer Hendrik Werner) zorgden ervoor dat het vaak geprezen Team Sunweb opeens regelmatig negatief in het nieuws kwam.

"En dat is prima, het hoort erbij", aldus ploegleider Marc Reef. "Maar wij zijn niet echt bezig geweest met hoe de buitenwereld naar ons kijkt, want daar heb je meestal toch geen invloed op. We hebben het er wel over gehad of we zaken op de goede manier hebben aangepakt en of we het anders moeten doen."

Volgens Reef is de belangrijkste les van een tegenvallend seizoen dat het cruciaal is om in elke situatie vast te houden aan je eigen visie. "Dat je in goede én mindere tijden niet zomaar afwijkt van waar je voor staat en je je niet te veel moet laten beïnvloeden door wat er van buiten allemaal op je afkomt."

Die visie moet in 2020 weer voor meer succes zorgen, ook zonder Dumoulin. "Ik ga Tom zeker missen, want ondanks dat we het laatste jaar veel discussie hebben gehad, was dat altijd met de intentie om zichzelf én de ploeg beter te maken", aldus Reef. "Maar het vertrek van Tom biedt ook kansen. Dat is altijd zo als iemand weggaat: andere renners grijpen hun kans om de leegte op te vullen."