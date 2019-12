Wilco Kelderman start volgend jaar als kopman van Team Sunweb in de Giro d'Italia. De 28-jarige renner hoopt na een jaar vol pech weer terug te keren in de top vijf van een grote ronde.

"De Giro is in 2020 een belangrijk doel voor mij", zei Kelderman dinsdag bij de teampresentatie van Team Sunweb in Amsterdam. "Het zou fijn zijn als ik een seizoen zonder pech zou kunnen hebben. Ik hoop weer het niveau te halen van de Vuelta van 2017, toen ik vierde werd."

De 28-jarige Kelderman stond in 2019 gepland voor de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk, maar door een harde val in de Ronde van Catalonië kon hij niet meedoen aan de Giro.

De klassementsrenner reed wel de Tour, maar was daar nog niet topfit en stapte af na de vijftiende etappe. In de Ronde van Spanje eindigde Kelderman als zevende, zijn derde toptienplek in de Vuelta.

Sam Oomen moet Sunweb leiden in de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

Oomen bij goed herstel van start in Tour

Sam Oomen, de andere klassementsrenner van Sunweb, gaat in principe starten in de Tour de France. Dan moet het herstel van de operatie die hij vorig jaar juli onderging aan een beknelde liesslagader wel goed verlopen.

De 24-jarige Brabander zou dit jaar al debuteren in de Tour, maar door de blessure van Kelderman startte hij in de Giro als meesterknecht van Dumoulin.

De klimmer liep in Italië in de veertiende etappe een breuk in zijn heup op. Vervolgens besloot de nummer negen van de Giro van 2018 om zich te laten helpen aan zijn beknelde liesslagader, een probleem waar hij al langer last van had. Zijn seizoen was daardoor voorbij.

Sunweb-teambaas Iwan Spekenbrink. (Foto: ANP)

Zonder Dumoulin is winst grote ronde niet reëel

Team Sunweb moet het volgend jaar doen zonder Tom Dumoulin. De Limburger, die de afgelopen jaren het uithangbord was van de Duitse formatie, is overgestapt naar Jumbo-Visma.

"Het is voor ons niet een realistisch doel om volgend jaar een grote ronde te winnen", aldus teambaas Iwan Spekenbrink, wiens ploeg in 2017 zijn hoogtepunt beleefde met de Giro-zege van Dumoulin.

"We hebben in het verleden al vier verschillende renners gehad die in de top tien van een grote ronde zijn geëindigd en ook in 2020 hebben we die potentie. En we hebben een grote groep jonge renners die het in de toekomst goed kunnen gaan doen in grote rondes."

Sunweb wil leren van teleurstellend 2019

2019 was, mede door blessures bij toprenners, een slecht jaar voor Team Sunweb. De ploeg kwam maar tot negen zeges. "Het was een teleurstelling", erkende Spekenbrink.

"Maar het gaat erom wat je daarmee doet. In het topwielrennen heb je soms grote pieken, maar ook diepe dalen. De crux is dat je moet leren van de teleurstellingen."

Team Sunweb trok voor 2020 onder anderen de Belg Tiesj Benoot aan, een topper in de voorjaarsklassiekers. "We willen ons volgend jaar echt laten zien in de klassiekers", aldus Spekenbrink.

De Duitse ploeg wil ook een van de beste sprintploegen in het peloton worden. Met de 24-jarige Nederlander Cees Bol en de 29-jarige Australiër Michael Matthews heeft het team twee goede sprinters in huis.