Rohan Dennis heeft maandag een contract voor twee jaar getekend bij Team INEOS. De wereldkampioen tijdrijden zat zonder ploeg nadat Bahrain Merida eind september zijn contract verscheurde.

"Sinds ik prof ben, is het voor mij een droom om bij deze ploeg te komen", zegt de 29-jarige Dennis op de site van Team INEOS. "Ik ben altijd een grote fan geweest van dit team."

De Australiër zorgde in juli voor ophef door in de twaalfde etappe van de Tour de France - een dag voor de tijdrit - opeens af te stappen. Zijn ploeg Bahrain Merida was zeer verrast en boos en besloot de verbintenis met de hardrijder op te zeggen.

Dennis geldt al jaren als een van de beste tijdrijders ter wereld. Hij is de wereldkampioen van 2018 en 2019 in de discipline. In totaal staat hij op 28 profzeges.

Teambaas Dave Brailsford is blij met zijn nieuwste aanwinst. "We weten dat Rohan een renner van wereldklasse is. We proberen altijd een team te bouwen met een mix van jeugd en ervaring en Rohan weet wat er nodig is om te winnen. Wij kunnen hem hier een mooie omgeving bieden waarin hij zijn ambities kan waarmaken."

Team INEOS legde eerder al de jonge renners Brandon Rivera, Carlos Rodriguez en Ethan Hayter en Giro d'Italia-winnaar Richard Carapaz vast voor volgend seizoen.