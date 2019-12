Veldrijdster Annemarie Worst heeft zondag de Superprestige in Zonhoven op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse klopte landgenote Ceylin del Carmen Alvarado in een sprint. Yara Kastelijn maakte het oranje podium compleet.

Alvarado sloeg in de laatste van zes rondes een klein gaatje met Worst, maar de Europees kampioene van 2018 sloot weer aan en won de sprint.

"Het was alles of niets", zei Worst in een eerste reactie. "Ik probeerde zo snel mogelijk te sprinten en kwam er nog langs. Het was een heel zware laatste ronde, maar ik ben zeker blij met deze overwinning."

Kastelijn kwam negen seconden na haar landgenoten als derde over de streep. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi werd vierde. De Nederlandse vrouwen Inge van der Heijden (vijfde), Shirin van Anrooij (zevende) en Manon Bakker (achtste) eindigden ook nog in de top tien.

Marianne Vos, die zaterdag haar rentree in het veld vierde met de zege in Essen, deed niet mee in het Vlaamse Zonhoven.

Worst zorgde voor de vierde Nederlandse zege in vijf Superprestige-veldritten. Del Carmen Alvarado won in Gieten en Ruddervoorde en Kastelijn was de beste in Gavere. Del Carmen Alvarado behoudt de leiding in het klassement, voor Kastelijn.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de eindsprint tussen Worst en Del Carmen Alvarado te bekijken.