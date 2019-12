Tom Dumoulin is volledig hersteld van zijn knieblessure. De Giro d'Italia-winnaar van 2017 werkt zodoende zonder belemmeringen toe naar zijn debuutseizoen als renner van Jumbo-Visma.

"Zijn trainer Mathieu Heijboer en ik als coach werken heel intensief met hem samen en we zien geen beperkingen meer", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van de Nederlandse ploeg donderdag tegen De Limburger.

"Het is nu begin december en dan is geen enkele renner nog waar hij moet zijn. Dat geldt voor Dumoulin, maar net zo goed voor Steven Kruijswijk. In januari zullen we meer weten."

Dumoulin kan in ieder geval weer net zo hard trainen als zijn ploeggenoten, aldus Zeeman. "We werken nu met hem op dezelfde intensiteit als met de anderen. Ik ben in elk geval heel optimistisch."

Als renner van Team Sunweb heeft Dumoulin een verloren seizoen achter de rug. Een val in de Giro leidde tot zijn knieblessure, die hem ook deelname aan de Tour de France kostte.

Programma Dumoulin nog niet bekend

Het is nog niet bekend welke grote rondes Dumoulin in 2020 rijdt, al lijkt het parcours van de Giro met onder meer drie individuele tijdritten het best bij hem te passen. Jumbo-Visma heeft echter ook de ambitie om de Tour te winnen met de toprenner.

Er is voor volgend seizoen veel te kiezen voor de ambitieuze Nederlandse ploeg, die naast Dumoulin met Kruijswijk en Primoz Roglic nog twee klassementsrenners in de gelederen heeft.

Het nieuwe wielerseizoen begint op 21 januari officieel met de Tour Down Under in Australië.

