McLaren fungeert vanaf volgend seizoen als titelsponsor van wielerploeg Bahrain. De Britse autofabrikant tekende woensdag een contract tot het einde van 2022.

McLaren is de opvolger van Merida, dat vanaf 2017 als co-sponsor aan het team verbonden was. De Taiwanese fietsenfabrikant maakte een week geleden bekend niet langer in die rol door te gaan, maar zal nog wel leverancier van de ploeg blijven.

McLaren stapte eind vorig jaar in de wielersport. Met het toevoegen van het autobedrijf als titelsponsor wil de Bahreinse formatie de concurrentie met Team INEOS nog meer aangaan.

"Dit betekent een nieuwe fase in de geschiedenis van het team", zegt algemeen manager Milan Erzen op de website van zijn ploeg. "We zijn ontzettend trots op wat we hebben bereikt met Merida en we zijn ontzettend blij dat we de krachten nu kunnen bundelen. We zijn als Team Bahrain McLaren in staat om met de beste ploegen te concurreren."

Vincenzo Nibali boekte dit jaar een ritzege in de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

Bahrain Merida won twee Tour-etappes

Afgelopen seizoen boekte Bahrain Merida zestien overwinningen. Vincenzo Nibali en Dylan Teuns wonnen beiden een etappe in de Tour de France en Sonny Colbrelli was drie keer succesvol, onder meer in de Ronde van Duitsland.

Nibali was dit jaar het uithangbord van Bahrain Merida, maar de Italiaan maakt de overstap naar Trek-Segafredo. Ook zijn landgenoot Domenico Pozzovivo vertrekt bij de ploeg, maar het is nog onbekend waar de klimmer volgend jaar rijdt.

Tegenover het vertrek van Nibali en Pozzovivo staat de komst van onder anderen de Nederlanders Wout Poels en Kevin Inkelaar. Ook Mikel Landa, Mark Cavendish en Pello Bilbao zullen vanaf volgend seizoen uitkomen voor Bahrain Merida.