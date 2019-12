Peter Sagan kiest ervoor om volgend jaar naast in de Giro d'Italia ook van start te gaan in de Tour de France en de olympische wegrace. Die keuze houdt in dat de drievoudig wereldkampioen voor het eerst niet meedoet aan het WK op de weg.

"Mijn seizoen zit erop na de Tour en de Spelen. Het jaar duurt voor mij dus maar zes maanden, maar het zullen zes zware maanden worden", zegt Sagan tegen Cyclingnews.

"Ik begin komend jaar in Argentinië, rij vervolgens de klassiekers en ga dan naar de Giro en de Tour. Het olympische parcours in Tokio ziet er heel lastig uit, maar het zijn de Spelen, dus het is het proberen waard."

Sagan, die in 2015, 2016 én 2017 wereldkampioen op de weg werd, had in oktober al aangekondigd dat hij voor het eerst mee zal doen aan de Giro. De Italiaanse rittenkoers is de enige grote ronde die hij nog nooit reed. De Slowaak won al twaalf Tour- en vier Vuelta-ritten.

Afgelopen seizoen deed Sagan alleen mee aan de Tour en boekte hij slechts vier overwinningen. Naast een rit in de Ronde van Frankrijk won hij etappes in de Ronde van Zwitserland, de Tour Down Under en de Ronde van Californië.

De Giro is komend seizoen van 9 tot en met 31 mei. De Tour staat van 27 juni tot en met 19 juli op het programma. Op 25 juli is de olympische wegwedstrijd in Tokio, waarna het seizoen van Sagan er dus al op zit.