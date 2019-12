Deceuninck-Quick-Step heeft dinsdag de komst van Sam Bennett en Shane Archbold aangekondigd. Met de topsprinter en zijn vaste lead-out heeft de Belgische formatie haar ploeg voor volgend jaar rond.

Bennett en Archbold maken de overstap van BORA-hansgrohe en tekenen voor twee jaar bij de ploeg van manager Patrick Lefevere. Eerder was al bekend dat de Ier Bennett zou vertrekken bij de Duitse ploeg.

De 29-jarige Bennett leefde met de ploegleiding in onmin nadat hij buiten de selectie van de Giro d'Italia en de Tour de France werd gelaten. Hij had al een mondelinge overeenkomst over een nieuw contract, maar dreigde met juridische stappen om daar onderuit te komen.

De interesse van Deceuninck-Quick-Step was al langer bekend. De Belgische equipe was afgelopen seizoen met 68 zeges de succesvolste ploeg in het WorldTour-peloton.

Bennett dolgelukkig met overstap

"Ik ben dolgelukkig met deze overstap. Vroeger als kind had ik een poster van deze ploeg boven mijn bed hangen", zegt Bennett op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Als ik vroeger naar een koers ging kijken, was ik altijd onder de indruk van ze. Ik had nooit gedacht dat ik goed genoeg zou worden om hier zelf te kunnen rijden."

De Ier staat te popelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen. "Dit is echt een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten om met de jongens te gaan rijden. Na al die jaren bij mijn vorige ploeg voelt dit als een verse start."

Ierse sprinter bij Quick-Step concurrent Jakobsen

De Iers kampioen boekte dit jaar dertien overwinningen, waaronder twee etappezeges in de Vuelta a España. Bij Deceuninck-Quick-Step moet hij de naar Cofidis vertrekkende Elia Viviani opvolgen. Met de 23-jarige Nederlands kampioen Fabio Jakobsen heeft de Belgische ploeg nog een sprinter in de gelederen.

Bennett reed sinds 2014 voor BORA, dat toen nog NetApp-Endura heette. Hij stond er altijd in de schaduw van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, terwijl ook de Duitse sprinter Pascal Ackermann soms de voorkeur kreeg.

De dertigjarige Nieuw-Zeelander Archbold reed sinds 2013 bij BORA. De voormalige baanrenner startte alleen in 2016 in de Tour en boekte dit jaar met een etappezege in de Ronde van Tsjechië zijn grootste succes.