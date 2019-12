Hansgrohe blijft de komende jaren de titelsponsor van wielerploeg BORA-hansgrohe. Het Duitse sanitairbedrijf verlengde het lopende contract dinsdag tot en met 2021.

Hansgrohe is al sinds 2017 als titelsponsor verbonden aan de wielerploeg. BORA, dat sinds 2015 de hoofdsponsor is, verlengde de verbintenis in april 2018 al met twee jaar tot het einde van 2021.

"We zijn erg blij met de contractverlenging", zegt teambaas Ralph Denk in een verklaring. "Dit is het gevolg van het harde werk van het team afgelopen seizoen. Samen zijn we op weg om de beste wereldploeg ter wereld te worden."

BORA-hansgrohe boekte dit jaar 47 overwinningen en kende daarmee het beste seizoen ooit. Onder de zeges zijn etappeoverwinningen in de Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta a España.

Peter Sagan is nog altijd het uithangbord van BORA-hansgrohe. De drievoudig wereldkampioen, die dit jaar onder meer het puntenklassement en een etappe in de Tour de France won, doet volgend jaar voor het eerst mee aan de Giro d'Italia.