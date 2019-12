Julian Alaphilippe is zondag uitgeroepen tot winnaar van de Vélo d'Or, de prestigieuste prijs in het wielrennen die wordt uitgereikt aan de beste renner van het afgelopen seizoen. De Fransman troefde onder anderen Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten af.

De Vélo d'Or is een initiatief van het Franse blad Vélo Magazine en wordt sinds 1992 uitgereikt. Twintig journalisten uit verschillende landen brachten hun stemmen uit.

Deceuninck–Quick-Step-renner Alaphilippe kreeg de meeste stemmen en troefde zo Tour-winnaar Egan Bernal van Team INEOS en Vuelta-winnaar Primoz Roglic van Team Jumbo-Visma af. De 27-jarige Fransman wint de belangrijke prijs voor het eerst in zijn loopbaan.

Alaphilippe kende in 2019 een sterk jaar met twaalf overwinningen. Zo schreef hij Milaan-San Remo, de Waalse Pijl, de Strade Bianche en twee etappes in de Tour de France op zijn naam. Ook kreeg hij de prijs voor de strijdlustigste renner in de Tour en droeg hij in eigen land veertien dagen de gele trui.

Van der Poel en Van Vleuten waren de enige Nederlanders die kans maakten op de Vélo d'Or. Van der Poel eindigde in de verkiezing als vierde, net voor Van Vleuten.

Verder waren ook Richard Carapaz, Remco Evenepoel, Philippe Gilbert, Jakob Fuglsang, Mads Pedersen, Caleb Ewan en Elia Viviani genomineerd.

Julian Alaphilippe droeg lange tijd de gele trui in de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

Nog nooit won Nederlander Vélo d'Or

Nog nooit won een Nederlander de Vélo d'Or. In 2017 werd Tom Dumoulin, die in dat jaar de Giro won, tweede achter Chris Froome. Erik Dekker eindigde in 2001 op de derde plaats. Ook ging de prijs nog nooit naar een vrouw.

Vorig jaar ging Alejandro Valverde er met de winst vandoor. Hij troefde Geraint Thomas en Alaphilippe af. Valverde was dit jaar dus niet genomineerd.