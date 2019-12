Mathieu van der Poel heeft zondag de Zilvermeercross in Mol op zijn naam geschreven. De wereldkampioen reed in de laatste ronde weg bij de Belg Tom Meeusen en zijn broer David van der Poel, die respectievelijk tweede en derde werden.

De Zilvermeercross telt niet mee voor een van de klassementen, waardoor veel (Belgische) toppers de veldrit oversloegen.

Van der Poel reed wel zijn tweede cross van het weekend - hij won zaterdag de Caps Urban Cross in Kortrijk, een koers die deel uitmaakt van de DVV-Trofee - en zegevierde ook in zijn negende veldrit van het seizoen. Het was bovendien zijn 35e crosszege op rij.

De 24-jarige Nederlander, die in de achtste van negen rondes viel in het zand, plaatste zijn beslissende versnelling pas in de laatste omloop. De concurrentie kon niet volgen.

Van der Poel gaat komende week met zijn ploeg Corendon-Circus op trainingskamp in Spanje, waardoor zijn volgende veldrit pas op 14 december is (de Hotondcross in Ronse). Daarna start hij deze maand nog in Overijse, Sint-Niklaas, Namen, Heusden Zolder, Loenhout en Diegem.

Bij de vrouwen ging de zege in Mol naar Laura Verdonschot. De Belgische rekende af met het Nederlandse duo Shirin van Anrooij (tweede) en Inge van der Heijden (derde).