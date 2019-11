Mathieu van der Poel heeft ook zijn achtste veldrit van het seizoen winnend afgesloten. De wereldkampioen was zaterdag de beste in de Caps Urban Cross in Kortrijk. Bij de vrouwen voerde Lucinda Brand een Nederlands podium aan.

De 24-jarige Van der Poel liet in de koers, die deel uitmaakt van de DVV-Trofee, de Belgen Tim Merlier (tweede) en Toon Aerts (derde) achter zich.

De Nederlands kampioen nam pas in het slotkwartier afstand van de concurrentie, nadat er voorin lange tijd weinig verschillen te noteren vielen.

Van der Poel reed in een mum van tijd een voorsprong van een halve minuut bij elkaar en die wist de concurrentie niet meer goed te maken. De Nederlander is daardoor dit seizoen nog altijd ongeslagen in het veld.

Bij de vrouwen werd de strijd om de zege een Nederlands onderonsje. Brand was in de eindsprint net wat sneller dan Ceylin del Carmen Alvarado. Yara Kastelijn zorgde op enige achterstand voor een volledig oranje podium.

De cross in Kortrijk stond voor het eerst op het programma. De renners moesten onder meer twee bruggen over de rivier de Leie bedwingen.