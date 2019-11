Bauke Mollema zal volgend jaar samen met Richie Porte de kopman zijn van Trek-Segafredo in de Tour de France. De 33-jarige renner slaat de Giro d'Italia over en gaat in de Vuelta a España voor ritzeges.

"We hebben een verdeling voor de grote koersen gemaakt", zegt Mollema tegen het AD. "Ik rijd de Tour voor het klassement, Vincenzo Nibali gaat naar de Giro. Waarschijnlijk zullen we samen de Vuelta doen. Ik niet voor het klassement, maar voor de ritzeges."

Trek-Segafredo-teambaas Luca Guercilena meldde eerder deze maand al dat topaankoop Nibali zich in 2020 zal richten op de Giro, de Olympische Spelen van Tokio en de WK op de weg in Zwitserland.

De 35-jarige Italiaan, die overkomt van Bahrain Merida, slaat de Tour over. Nibali won in zijn carrière al de Ronde van Italië (2013 en 2016), de Ronde van Frankrijk (2014) en de Ronde van Spanje (2010).

Mollema rijdt sinds 2015 voor Trek en is door de aanwezigheid van onder anderen Alberto Contador en Porte nooit de onbetwiste kopman geweest bij de Amerikaanse formatie. Toch was hij de afgelopen jaren regelmatig de leider van Trek-Segafredo in grote rondes.

Bauke Mollema had in 2019 mede door winst van de Ronde van Lombardije het beste seizoen uit zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)

Mollema start sinds 2011 altijd in de Tour

Mollema reed dit jaar de Giro, waarin hij vijfde werd. In de Tour begon hij als meesterknecht van Porte en eindigde hij als 28e. Zijn Australische ploegmaat was de nummer elf van het eindklassement.

De Nederlandse klimmer, die in oktober in de Ronde van Lombardije de mooiste zege uit zijn loopbaan boekte, startte sinds 2011 elk jaar in de Ronde van Frankrijk. Zijn beste eindklassering in de Tour is de zesde plek in 2013.

De Ronde van Frankrijk begint in 2020 op 27 juni in Nice. De slotrit naar Parijs is op 19 juli.