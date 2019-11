Marianne Vos heeft vrijdag het programma van haar relatief korte veldritseizoen bekendgemaakt. De zevenvoudig wereldkampioene rijdt volgende week in het Belgische Essen haar eerste cross van de winter.

De 32-jarige Vos trok haar sterke wegseizoen door tot eind oktober, toen ze met een derde plaats in Chinese Ronde van Guangxi de eindzege in de WorldTour veiligstelde. Met negentien overwinningen was ze in 2019 de succesvolste renster in het wegpeloton.

De Brabantse koos er vervolgens voor om even wat rust te nemen en de eerste maanden van het veldritseizoen over te slaan. "Het is daardoor een wat kort crossseizoen geworden", zegt Vos op de site van haar ploeg CCC-Liv.

"Dat is wellicht niet ideaal met oog op de punten die je nodig hebt voor een goede startpositie, maar dat neem ik op de koop toe. Mensen die me kennen, weten dat ik met veel plezier cross en er dus ook deze winter graag een aantal rijd."

Vos rijdt volgende week zaterdag de Brico Cross in Essen, waarna ze van 9 tot en met 19 december op trainingskamp gaat met haar ploeg. Daarna heeft ze nog zes veldritten opgenomen in haar programma, met onder meer de NK in Rucphen (12 januari) en de WK in het Zwitserse Dübendorf (2 februari).

Vos - de wereldkampioene veldrijden van 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 - reed vorig seizoen voor het eerst een volledige crosswinter. Het leverde haar voor het eerst de eindzege in de wereldbeker op. Ook pakte ze zilver op de NK en de EK en brons op de WK.