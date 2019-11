De Hammer Series worden in 2020 niet in Limburg verreden. Dat laat de organisatie van de wielerwedstrijd vrijdag weten in een verklaring.

De organisatoren voeren de aanpassingen in de kalender aan als reden voor het besluit. De Hammer Series worden traditioneel in juni gehouden, maar door de aanwezigheid van de Olympische Spelen van Tokio overlappen de data van de Giro d'Italia en de Critérium du Dauphiné met die van de Hammer Series.

"Verschillende opties zijn bekeken bij het vinden van een nieuwe datum die haalbaar is voor alle partijen, maar helaas was het niet mogelijk om geschikte alternatieven te vinden in 2020", schrijft de organisatie.

De Hammer Series zijn een relatief nieuw evenement, dat in 2017 van start ging als test. Er worden gedurende het seizoen op drie locaties een klimwedstrijd, sprintetappe en ploegenachtervolging verreden. De andere locaties waren Stavanger (Noorwegen) en Hongkong.

De organisatie van de Hammer Series organiseert in 2020 wel een jeugdwedstrijd, waarin talentvolle renners uit Nederland en de rest van Europa aan de start verschijnen. De intentie is om de profwedstrijd in 2021 terug te laten keren op de kalender.

Jumbo-Visma won dit jaar de Hammer Series. De Nederlandse formatie zegevierde in de klimwedstrijd in Stavanger en hield de schade beperkt in Limburg. Door de politieke onrust werd de laatste koers in Hongkong geschrapt. Daarop riep de organisatie Jumbo-Visma uit tot eindwinnaar.