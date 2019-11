De Nederlandse baanwielrenners zullen vanaf vrijdag 'gewoon' in actie komen bij de wereldbeker in Hongkong. De wedstrijden kunnen ondanks de maandenlange protesten in de stad doorgang vinden.

"We hadden van tevoren wel wat zorgen, zoals vele andere organisatoren van evenementen in Hongkong momenteel hebben. Maar de World Cup zal zeker doorgaan nu de situatie lijkt te verbeteren", zegt voorzitter Leung Hung-tak van de wielerbond van Hongkong tegen South China Morning Post.

"De kaartverkoop is nog niet heel bemoedigend. Mogelijk kiezen mensen ervoor om niet te komen vanwege de sociale onrust."

In Hongkong wordt al sinds juni massaal geprotesteerd tegen de toenemende invloed vanuit Peking en voor meer democratie. Sinds de districtsverkiezingen van afgelopen zondag, waarin de prodemocraten een historische winst boekten, is het wat rustiger in de stadstaat.

"We hopen dat de situatie alleen maar beter wordt", aldus Leung. "We hebben wel wat noodplannen voorbereid, maar ik denk niet dat we die nodig zullen hebben."

De afgelopen maanden zijn verschillende sportevenementen in Hongkong afgelast, zoals een golftoernooi, een tennistoernooi en een squashtoernooi.

Nederland met elf baanrenners in Hongkong

Nederland is met elf baanrenners afgereisd naar Hongkong. Duurrenners Amy Pieters en Kirsten Wild krijgen rust, omdat ze er op hun onderdelen goed voor staan in de jacht op olympische kwalificatie.

De sprinters, met onder anderen wereldkampioenen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli, zijn wel op volle sterkte afgereisd.

Wielerbond KNWU zei vorige week de ontwikkelingen in Hongkong op de voet te volgen en nauw contact te onderhouden met UCI en de Nederlandse overheid.

De wereldbeker in Hongkong begint vrijdag en duurt tot en met zondag.