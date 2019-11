De Belgische wielrenster Sofie De Vuyst is betrapt op dopinggebruik. De renster van Parkhotel Valkenburg werd bij een controle buiten competitie positief bevonden op exogene steroïden.

"Dit is een bericht dat ik nooit had willen schrijven", schrijft De Vuyst dinsdag op Facebook. "Tot mijn grote verbijstering kreeg ik gisteren het bericht dat ik tijdens een controle buiten competitie op 18 september positief heb getest op 'exogene steroïden'."

De 32-jarige De Vuyst beweert dat ze onschuldig is. De Vlaamse, die dit jaar de Brabantse Pijl op haar naam schreef, is behoorlijk kapot van de situatie.

"De ergst mogelijke nachtmerrie is me overkomen", vervolgt ze. "Mensen die me goed kennen, weten hoe ik tegenover doping en valsspelen sta. Bij eerdere berichten in de media, was ikzelf de eerste om deze te gaan veroordelen."

"Ik schreeuw nu dan ook mijn onschuld uit, al besef ik dat ik op veel ongeloof zal stuiten. Maar ik ga er alles aan trachten te doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren. Een lastige periode breekt nu aan, maar strijdvaardig zal ik proberen achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Sofie De Vuyst was in april de sterkste in de Brabantse Pijl. (Foto: Getty Images)

Parkhotel Valkenburg zet De Vuyst op non-actief

Voor Parkhotel Valkenburg was de positieve test van De Vuyst aanleiding om haar op non-actief te stellen. Haar contract bij de Nederlandse ploeg liep aan het einde van dit seizoen sowieso al af. "Desalniettemin hopen we dat ze haar naam spoedig zal kunnen zuiveren", meldt de formatie.

De Vuyst kende dit jaar juist haar beste seizoen uit haar carrière. Naast haar zege in de Brabantse Pijl werd ze tweede in de naar haar vernoemde Flanders Ladies Classic en eindigde ze als veertiende in de WK-wegwedstrijd. Voor die prestaties werd ze eerder deze maand verkozen tot Flandrienne van het Jaar, de titel voor beste Vlaamse wielrenster van het jaar.

Afgelopen maand werd bekend dat De Vuyst volgend jaar voor Mitchelton-SCOTT rijdt. Haar nieuwe ploeg heeft nog niet gereageerd op de positieve test.