Wout van Aert is dinsdag door de Arbeidsrechtbank van Mechelen volledig vrijgesproken in het langslepende geschil met zijn voormalige ploegbaas Nick Nuyens.

Van Aert verbrak vorig jaar september zijn contract bij Sniper Cycling, het bedrijf van manager Nuyens. De 25-jarige Belg tekende drie maanden later bij Jumbo-Visma, waar hij met onder meer winst in een Tour de France-etappe een succesvol debuutseizoen beleefde.

Volgens Nuyens pleegde Van Aert contractbreuk door zijn verbintenis tot het einde van 2019 bij Sniper Cycling te verscheuren. De advocaat van de oud-wielerprof betoogde vorige maand bij de rechtbank dat er geen goede reden was om het contract te beëindigen en eiste een schadevergoeding van ruim 1,1 miljoen euro.

De advocaat van Van Aert stelde dat de drievoudig wereldkampioen veldrijden wél "dringende reden" had om bij de ploeg van Nuyens te vertrekken. De manager zou ploegleider Niels Albert namelijk gevraagd hebben zijn problemen met Van Aert op te schrijven en daarmee aangezet hebben tot valsheid in geschrifte.

De arbeidsrechter van Mechelen stelde het kamp-Van Aert dinsdag in het gelijk. Nuyens kan nog wel tegen deze uitspraak in beroep gaan.

Van Aert is momenteel herstellende van de zware beenblessure die hij in juli opliep door een val in de tijdrit van de Tour. De Vlaming heeft daardoor al maanden geen wedstrijd meer gereden. Hij hoopt dit veldritseizoen nog in actie te komen.

Nick Nuyens. (Foto: Getty Images)