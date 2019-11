Team Jumbo-Visma gaat niet langer door met Stef Clement. De Nederlandse WorldTour-ploeg heeft de samenwerking met de oud-renner zondag per direct beëindigd.

De 37-jarige Clement was sinds januari voor Jumbo-Visma actief op het gebied van hospitality en marketing.

"Aangezien de samenwerking tussen Team Jumbo-Visma en Stef Clement zoals deze vanaf januari 2019 heeft bestaan, niet heeft gebracht wat allebei ervan hadden verwacht, is gezamenlijk besloten om de samenwerking te beëindigen", meldt de wielerploeg op de website.

Clement zorgde in mei tijdens de Giro d'Italia voor ophef met enkele uitspraken over zijn oud-ploeggenoot Primoz Roglic. De Brabander sprak in zijn rol als analist van de NOS zijn verbazing uit over de prestaties van de Sloveen in de Italiaanse wielerronde.

"Het verbaast me dat het nog mogelijk is om er zo ver bovenuit te steken. Als deze jongen bij UAE, Katusha of Astana had gereden, hadden wij er een heel ander idee bij gehad", doelde hij destijds op renners van die ploegen die in het verleden doping gebruikten.

Clement, die eind vorig jaar zijn carrière beëindigde en de laatste twee seizoenen van zijn loopbaan bij Jumbo-Visma reed, gaf aan dat hij de Sloveen niet wilde beschuldigen van dopinggebruik. Wel vond hij dat een kritische benadering van Roglic op zijn plaats was.

Naar aanleiding van zijn uitspraken werd Clement door Jumbo-Visma uitgenodigd voor een gesprek, waarna de samenwerking 'gewoon' werd voortgezet. Zondag hebben beide partijen toch besloten om uit elkaar te gaan.