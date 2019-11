Mathieu van der Poel genoot zondag van zijn inhaalrace bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Koksijde. De Nederlander begon de cross door een slechte startplek en een vroege valpartij vrijwel achteraan, maar won alsnog met overmacht.

De 24-jarige Van der Poel moest vanwege een lage klassering in de World Cup-stand - hij reed niet mee in de eerste drie wereldbekers - vanaf de derde rij starten. Door een valpartij in de eerste bocht werd de Nederlander ook nog flink gehinderd en dook hij als een van de laatste rijders het veld in.

"Ik vond het zelf redelijk raar", zei Van der Poel over het begin van de race tegen Sporza. "Ik heb wel heel goed gelopen in de eerste ronde, zeker op die lange duin heb ik een aantal renners ingehaald. Daarna ben ik in één ruk naar voren gereden en zat ik aan het einde van de eerste ronde al vooraan. Dat gaf wel een kick natuurlijk."

De wereldkampioen veldrijden raakte niet in paniek na de tegenslag in de eerste bocht. "Dat is de kalmte en het vertrouwen die ik de voorbije jaren heb opgebouwd. Als ik niet rem, lig ik ook bij die valpartij. Ik snap niet goed wat sommige renners daar van plan waren. Ik denk dat het af en toe beter is om niet zo te wringen."

Het podium in Koksijde: Laurens Sweeck, Mathieu van der Poel en Toon Aerts. (Foto: Getty Images)

Van der Poel spreekt van goede dag

Van der Poel meldde zich na zijn inhaalrace al aan het einde van de eerste van in totaal acht rondes aan kop en kwam uiteindelijk 25 tellen voor nummer twee Laurens Sweeck over de meet. Toon Aerts werd derde op 35 seconden van Van der Poel.

"Vandaag was het een heel goede wedstrijd, die zeker aanleunt tegen mijn beste wedstrijden van vorig jaar. Ik had vandaag een heel goede dag", aldus Van der Poel. "Ik heb een uur lang genoten en hoop dat het publiek dat ook heeft gedaan. Koksijde is een van mijn favoriete omlopen."

Van der Poel, die door een lang wegseizoen later begon met crossen, heeft nu zeven veldritten gereden en er zeven gewonnen. Zaterdag was hij nog de beste bij de Ambiancecross in Wachtebeke.