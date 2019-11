Miljardair Jim Ratcliffe, de eigenaar van chemieconcern INEOS en wielerploeg Team INEOS, heeft zondag in een interview opnieuw benadrukt dat zijn bedrijf uit het wielrennen zal stappen als er bewijs is dat het team de regels overtreedt.

"Als onze advocaat, die ervoor verantwoordelijk is om bij te houden of de wielerploeg de regels naleeft, mij ooit vertelt dat hij zich zorgen maakt, dan is dat het einde van onze tijd in deze sport", zegt Ratcliffe tegen The Sunday Times. "Op de dag dat dat gebeurt, vertrekken wij uit het wielrennen. Maar ik denk niet dat dat zal gebeuren."

Team INEOS, dat tot mei van dit jaar Team Sky heette, kwam de laatste weken negatief in het nieuws door de zaak tegen de voormalige teamdokter Richard Freeman. De zaak loopt bij een medisch tribunaal in Manchester en krijgt veel media-aandacht in het Verenigd Koninkrijk.

Freeman, die tussen 2009 en 2017 voor de Britse wielerbond en Team Sky werkte, heeft 18 van de 22 aanklachten tegen hem bekend. Zijn meest in het oog springende bekentenis is dat hij dertig zakjes testosteronpleisters heeft besteld en dat die in mei 2011 afgeleverd werden op het hoofdkantoor van Team Sky in Manchester. Dit product staat op de lijst van verboden middelen.

Volgens de aanklacht was de testosteron bedoeld voor een renner, al ontkent Freeman dat. Volgens de arts was het medicijn voor Shane Sutton, een voormalige hoofdcoach bij Team Sky. Die ontkent dat op zijn beurt weer.

"Het is aan Dave (Team INEOS-baas Dave Brailsford, red.) om hiermee te dealen", zegt Ratcliffe over de zaak tegen Freeman. "Dat geldt ook als er in de toekomst iets mee moet gebeuren."

Jim Ratcliffe (links) naast kopman Chris Froome en teambaas Dave Brailsford van Team INEOS. (Foto: Getty Images)

'We hebben alles gecheckt bij de ploeg'

De rijkste man van het Verenigd Koninkrijk heeft er echter alle vertrouwen in dat Team INEOS geen regels overtreedt of overtreden heeft. Dat komt doordat hij naar eigen zeggen veel onderzoek naar de ploeg heeft gedaan voordat hij eerder dit jaar besloot ruim 40 miljoen euro per jaar in de formatie te steken.

"We hebben alle procedures en alle medische gegevens gecheckt", aldus Ratcliffe. "We hebben bij de aankoop van het team heel veel tijd gestoken in een grondig onderzoek naar de ploeg. Externe advocaten hebben het team doorgelicht. We hebben dat heel serieus genomen."

Team INEOS geldt als de rijkste en een van de succesvolste ploegen in het wielerpeloton. De Britse formatie won zeven van de laatste acht edities van de Tour de France.