Mathieu van der Poel heeft zondag ook zijn zevende veldrit van het seizoen gewonnen. De wereldkampioen reed na een razendsnelle inhaalrace aan het begin van de koers naar een dominante zege bij de wereldbeker in Koksijde. Bij de vrouwen was Ceylin del Carmen Alvarado de beste van een compleet Nederlandse top vijf.

Van der Poel moest in de Duinencross in het Vlaamse Koksijde wederom van de derde rij starten, omdat hij door het overslaan van de eerste drie wereldbekers laag staat in de World Cup-stand.

De 24-jarige Nederlander, die vorige week in het Tsjechische Tábor de vierde wereldbeker van het seizoen al won na een inhaalrace, werd vlak na de start ook nog gehinderd door een valpartij, waardoor hij rond plek dertig het veld in dook.

Desondanks meldde Van der Poel zich aan het einde van de eerste van in totaal acht rondes al aan kop, waarna hij in de tweede ronde wegreed bij de concurrentie. De Europees kampioen was verreweg de sterkste op de zware zandstroken en sloeg al snel een gat van vijftien seconden. Die marge werd in het vervolg van de cross alleen maar groter, totdat Van der Poel in de laatste ronde wat inhield.

De Belg Laurens Sweeck eindigde op 25 seconden als tweede, terwijl zijn landgenoot Toon Aerts derde werd op 35 tellen. Lars van der Haar was de tweede Nederlander op plek vier.

Van der Poel, die door een lang wegseizoen later begon met crossen, heeft nu zeven veldritten gereden en er zeven gewonnen. Zaterdag was hij nog de beste bij de Ambiancecross in Wachtebeke.

Primeur voor Alvarado bij Nederlands feestje

In de vrouwenkoers rekende Alvarado in het laatste deel van de slotronde af met landgenoten Lucinda Brand en Yara Kastelijn. Brand kwam op zes seconden als tweede over de finish en Kastelijn, die eerder deze maand Europees kampioene werd, werd op acht tellen derde.

Inge van der Heijden en Annemarie Worst maakten het Nederlandse feestje compleet door op iets meer dan twintig seconden als respectievelijk vierde en vijfde te eindigen. De Belgische Laura Verdonschot was op een minuut de eerste niet-Nederlandse rijdster die de finish passeerde.

Voor de 21-jarige Alvarado was het de eerste wereldbekerzege in haar carrière. Eerder dit seizoen won ze de wedstrijden om de Superprestige in Gieten en het Belgische Ruddervoorde. Begin dit jaar boekte ze bij de DVV Verzekeringen Trofee in Brussel haar eerste grote zege.

De overwinning van Alvarado betekent de derde Nederlandse wereldbekerzege op rij. De vorige twee wedstrijden in het Tsjechische Tábor en Bern werden beide gewonnen door Worst.

De wereldbeker gaat op 22 december verder met de Citadelcross in het Belgische Namen. Daarna volgen nog wedstrijden in het Belgische Heusden-Zolder, het Franse Nommay en het Brabantse Hoogerheide.

Ceylin del Carmen Alvarado is dolblij met haar eerste wereldbekerzege. (Foto: Getty Images)

