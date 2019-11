Ceylin del Carmen Alvarado heeft zondag de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Belgische Koksijde gewonnen. De Nederlandse hield haar landgenotes Lucinda Brand en Yara Kastelijn achter zich.

Alvarado reed in het laatste deel van de slotronde weg bij Brand en Kastelijn en werd niet meer achterhaald. Brand kwam op zes seconden als tweede over de finish en Kastelijn, die eerder deze maand Europees kampioene werd, werd op acht tellen derde.

Inge van der Heijden en Annemarie Worst maakten het Nederlandse feestje compleet door op iets meer dan twintig seconden als respectievelijk vierde en vijfde te eindigen. De Belgische Laura Verdonschot was op een minuut de eerste niet-Nederlandse rijdster die de finish passeerde.

Voor de 21-jarige Alvarado was het de eerste wereldbekerzege in haar carrière. Eerder dit seizoen won ze de wedstrijden om de Superprestige in Gieten en het Belgische Ruddervoorde. Begin dit jaar boekte ze bij de DVV Verzekeringen Trofee in Brussel haar eerste grote zege.

De overwinning van Alvarado betekent de derde Nederlandse wereldbekerzege op rij. De vorige twee wedstrijden in het Tsjechische Tábor en Bern werden beide gewonnen door Worst.

Later op zondag komen de mannen nog in actie in Koksijde. Onder anderen Mathieu van der Poel staat aan de start.