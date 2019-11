Team INEOS heeft donderdag Brandon Rivera voor twee jaar vastgelegd. De 23-jarige Colombiaan is een jeugdvriend van Tour-winnaar en INEOS-renner Egan Bernal.

Rivera staat te boek als een allrounder en is de regerend pan-Amerikaans kampioen tijdrijden. "Ik ben erg blij dat ik onderdeel van dit team mag worden. Het is een gouden kans en ik hoop er veel profijt van te hebben", reageert hij op de website van zijn nieuwe werkgever.

Bovendien kijkt de Colombiaan uit naar de samenwerking met zijn landgenoot Bernal, een van zijn beste vrienden. "We kennen elkaar sinds we tien waren, toen we aan de start van een mountainbikerace in Zipaquirá stonden. We hadden allebei onze dromen. Dat ik nu samen met hem ga rijden, is ongelooflijk."

"Ik groeide op als mountainbiker en hou van klimmen, tijdrijden en eendagskoersen", vervolgt hij. "Mijn doelen zijn helder: ik wil zo veel mogelijk leren. Ik ben me ervan bewust dat dit mijn eerste jaar in de WorldTour wordt en dat ik met ervaren renners koers, maar ik kijk ernaar uit."

Rivera is pas de derde aanwinst van Team INEOS. Woensdag legde de Britse formatie de achttienjarige Spanjaard Carlos Rodríguez vast. Eerder werd al bekend dat Giro-winnaar Richard Carapaz de overstap van Movistar naar INEOS maakt.