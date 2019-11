Mathieu van der Poel is woensdag in Den Bosch uitgeroepen tot Nederlands wielrenner van het jaar. Bij de vrouwen ging de prijs voor de tweede keer naar Annemiek van Vleuten.

De 24-jarige Van der Poel troefde Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen, baanwielrenner Harrie Lavreysen en BMX'er Twan van Gendt af in de verkiezing om de Gerrit Schulte Trofee.

De alleskunner was niet aanwezig in De Maaspoort om de prijs in ontvangst te nemen. Hij was onderweg naar Nederland vanuit Frankrijk, waar zijn vorige week overleden grootvader Raymond Poulidor (83) dinsdag werd begraven.

Van der Poel boekte dit jaar dertien overwinningen op de weg, waarvan de Amstel Gold Race zijn indrukwekkendste was. Daarnaast schreef de renner van Corendon-Circus onder meer Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Groot-Brittannië zijn naam.

Ook werd Van der Poel zowel Europees als wereldkampioen veldrijden. Op de mountainbike veroverde hij de Europese titel en won hij afgelopen seizoen drie wereldbekerwedstrijden.

De afgelopen vijf jaar werd Tom Dumoulin verkozen tot wielrenner van het jaar. De Limburger kende een teleurstellend seizoen door een slepende knieblessure die hij opliep in de Giro d'Italia.

Lorena Wiebes kreeg de Gerrie Knetemann Trofee voor talent van het jaar. (Foto: Pro Shots)

Van Vleuten wint de prijs voor de tweede keer

Bij de vrouwen liet Van Vleuten Anna van der Breggen, Marianne Vos, Kirsten Wild, Amy Pieters en BMX'ster Laura Smulders achter zich in de verkiezing. De 37-jarige Vleutense won de Keetie van Oosten-Hage Trofee eerder in 2017. Vorig jaar ging de prijs naar Van der Breggen.

Van Vleuten werd dit jaar wereldkampioene op de weg na een weergaloze solo van meer dan 100 kilometer. Ook pakte ze brons op de WK-tijdrit en won ze onder meer de Giro Rosa, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche.

"Als ik een paar jaar geleden de namen zag van de rensters die deze bokaal gewonnen hebben kon ik me niet voorstellen dat ik er ooit tussen zou staan. En nu win ik deze prijs voor de tweede keer. Ik ben trots", vertelde Van Vleuten.

Alle wereldkampioenen van het afgelopen seizoen samen op het podium. (Foto: Pro Shots)

Wiebes verkozen tot talent van het jaar

De Gerrie Knetemann Trofee, de prijs voor het talent van het jaar, was voor Lorena Wiebes. De twintigjarige Mijdrechtse klopte Nils Eekhoff, Demi Vollering en veldrijdsters Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden.

Wiebes kende afgelopen seizoen haar doorbraak. Ze werd Nederlands kampioene op de weg en won onder meer etappes in de Boels Ladies Tour en de RideLondon Classique.

De verkiezing wordt georganiseerd door Club 48, een vereniging van oud-wielerprofs. Ook de huidige renners konden hun stem uitbrengen en een internetstemming werd in de uitslag meegenomen.