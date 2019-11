Mathieu van der Poel overweegt serieus om in 2021 de Tour de France te rijden. De Europees en wereldkampioen veldrijden zal volgend jaar in ieder geval nog niet starten in Frankrijk.

"Volgend jaar zal ik de Tour sowieso niet rijden omdat ik op de mountainbike aan de Spelen wil meedoen en beide evenementen slecht samenvallen op de kalender", zegt Van der Poel in het NUsport Jaarboek.

"Misschien dat meedoen aan de Ronde van Spanje een optie gaat zijn, maar daar ben ik nog niet mee bezig. Het zou zeker kunnen dat ik in 2021 wel aan de start van de Tour verschijn, maar ook daarover is nog niets beslist."

Van der Poel, die zich in 2020 naast de Olympische Spelen in Tokio ook richt op de klassiekers (waaronder Parijs-Roubaix), maakte dit jaar grote indruk bij zijn debuut op de weg.

De Nederlander, in het NUsport Jaarboek verkozen tot Sportman van het Jaar, won de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Groot-Brittannië.

Voor appgebruikers: tik hier om het NUsport Jaarboek te bestellen

'Ritzege Van Aert doet me een beetje dromen'

In de Tour van dit jaar zag Van der Poel hoe Wout van Aert, zijn rivaal in het veldrijden, namens Jumbo-Visma naar een fraaie ritzege sprintte. Daar haalt hij motivatie uit.

"Al zat ik zeker niet met jaloezie te kijken. Het is heel mooi wat hij heeft laten zien. Wout en ik trekken ons aan elkaar op en we halen een hoog niveau", aldus de 24-jarige Van der Poel.

"Zijn prestaties in de Tour zijn voor mij een indicatie van wat ik in die wedstrijd zou kunnen uitrichten. Het doet me een beetje dromen. Zo van: als Wout die sprint kan winnen, dan had ik er normaal gesproken ook bij gezeten..."

De Vuelta a España start komend jaar in Nederland. Wil Van der Poel meedoen aan zijn eerste grote ronde, dan heeft zijn procontinentale ploeg Corendon-Circus een wildcard van de organisatie nodig.