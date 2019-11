De Britse wielrenner Steve Cummings heeft zijn loopbaan beëindigd. De 38-jarige renner kreeg geen nieuw contract bij Dimension Data en heeft daarom besloten ermee te stoppen.

Hoewel Cummings naar eigen zeggen fysiek nog in staat was om door te gaan, heeft hij door het uitblijven van een nieuwe verbintenis vrede met zijn afscheid. Team Dimension Data, volgend jaar bekend als Team NTT, kiest voor jongere renners.

"Ik was graag verder gegaan, maar aan de andere kant vind ik het ook goed om te stoppen", zei de renner in een podcast van journalist Ned Boulting. "Ik heb al mijn dromen waargemaakt op de fiets."

De geboren Engelsman kende zowel op de baan als op de weg succes. Zo won hij op de Spelen van 2004 zilver op de ploegachtervolging. Een jaar later stapte hij over naar de weg. Hij reed voor achtereenvolgens Landbouwkrediet, Discovery Channel, Barloworld, Sky, BMC en Team Dimension Data.

Met name in de herfst van zijn loopbaan bleek Cummings in staat om mooie koersen te winnen. Vier jaar geleden won hij een etappe in de Tour de France en dat succes herhaalde hij een jaar later. In 2016 won hij ook de Ronde van Groot-Brittannië.