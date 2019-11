De Italiaanse wielrenner Daniele Bennati zet na achttien seizoenen een punt achter zijn loopbaan. De 39-jarige renner heeft te veel rugklachten om nog verder te gaan.

Bennati stond vroeg bekend als een goede sprinter, maar ontpopte zich in de herfst van zijn loopbaan vooral als wegkapitein. Hij reed de laatste drie jaar als knecht in dienst van Movistar.

"Mijn rug vertelde me een paar dagen geleden: beste Benna, het wordt tijd dat je stopt", schrijf Bennati op Instagram. De Italiaan gaat de komende periode met zijn familie doorbrengen, waarna de kans groot is dat hij in een andere rol terugkeert in de sport.

Bennati begon zijn loopbaan in 2002 bij Acqua e Sapone, waarna hij uitkwam voor Domina Vacanza, Phonak, Lampre, Liquigas, Leopard-Trek, Saxo-Tinkoff en dus Movistar.

De Italiaan kende zijn grootste successen aan het eind van het vorige decennium. Zo boekte hij etappezeges in alle grote rondes. In 2007 won hij in de Tour de France twee ritten, waaronder de massasprint op de Champs-Élysées. Dat jaar won hij ook drie ritten en het puntenklassement in de Vuelta. In de Giro won hij in totaal drie etappes.

Andere grote successen zijn overwinningen in eendagskoersen als de Ronde van Piemonte (2006 en 2008) en de Ronde van Toscane (2005 en 2010). Ook won hij verschillende etappes in kleinere rittenkoersen.